14 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 человек умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав.

По два человека скончались от коронавируса в Алматы и Карагандинской области, по одному - в городе Шымкенте, Акмолинской, Алматинской, Атырауской областях, ВКО, ЗКО, СКО.

От пневмонии умерли по одному человеку в Алматинской области, ВКО и СКО.