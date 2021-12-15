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14 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ
15 Декабря 2021 08:33
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 человек умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав.
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По два человека скончались от коронавируса в Алматы и Карагандинской области, по одному - в городе Шымкенте, Акмолинской, Алматинской, Атырауской областях, ВКО, ЗКО, СКО.
От пневмонии умерли по одному человеку в Алматинской области, ВКО и СКО.
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