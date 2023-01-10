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    14 казахстанцев с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

    10 Января 2023, 09:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 10 января лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 2 414 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

    Среди получающих лечение 2 267 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 147 пациентов с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 263 пациента, на амбулаторном уровне – 2 151 пациент.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.
    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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