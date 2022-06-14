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    14 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    14 Июня 2022, 08:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    49 лет назад (1973) родился СЫЗДЫКОВ Бауыржан Мадиевич – председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

    Родился в Чимкентской (ныне – Туркестанская) области. Окончил Казахский государственный медицинский университет, врач гигиенист-эпидемиолог (2000); Академию гражданской защиты МЧС Российской Федерации, командно-штабная оперативно-тактическая гражданской защиты (2010); Московский финансово-промышленный университет «Синергия», г. Москва, магистр юриспруденции (2019).

    Трудовая деятельность: старший офицер отдела предупреждения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, защиты территории и населения Южно-Казахстанского областного управления по чрезвычайным ситуациям (2001-2005); старший офицер отдела защиты территории и населения, гражданской обороны департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области (2005-2006); начальник отдела защиты территории и населения, гражданской обороны департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области (2006-2008); начальник отдела защиты населения и территории управления гражданской обороны департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области (2008-2010); начальник управления защиты населения и территории департамента гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (2010-2012); заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (2012-2014); заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2014-2015); начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2015-2019); начальник департамента по чрезвычайным ситуациям г. Нур-Султана (2019-2020).

    На занимаемой должности – с декабря 2020 года.

    Награжден орденом «Айбын» (2017); медалями «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 10 жыл» (2002), «За особые успехи в учении» (2010), «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 20 жыл» (2012); «Мінсіз қызметі үшін» III степени (2012), «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін» (2012); нагрудным знаком «Төтенше жағдайлар жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін» (2010).

    40 лет назад (1982) родился АЙМАГАМБЕТОВ Асхат Канатович – министр просвещения Республики Казахстан.

    Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова, историк, учитель истории (2003); Карагандинский институт актуального образования «Болашак», юриспруденция (2006).

    Трудовая деятельность: сотрудник КарГУ им. Е. Букетова (2002-2004); председатель ОО «Лига молодежи «Ансар» (2004-2005); директор ТОО «Медиа СП» (2005-2006); преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры политологии и социологии КарГУ (2006-2012); заместитель акима Нуринского района по социальным вопросам (2012-2014); руководитель управления образования Карагандинской области (2014-2017); вице-министр образования и науки РК (2017-2019); заместитель акима Карагандинской области (01.2019-06.2019).

    На занимаемой должности – с июня 2019 года.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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