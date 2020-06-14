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14 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

14 Июня 2020 08:00
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14 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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62 года назад (1958) родился ЕЛЕМЕСОВ Нурмаханбет Махсутович - член Высшего Судебного Совета Республики Казахстан.

Родился в Южно-Казахстанской области (ныне - Туркестанская). Окончил Казахский государственный университет (1985).

Трудовая деятельность: консультант первой Джамбульской нотариальной конторы облисполкома (1985-1989); старший консультант управления юстиции Семипалатинского облисполкома (1989-1990); судья Семипалатинского городского суда (1990-1992); судья Семипалатинского областного суда (1992-1997); судья Восточно-Казахстанского областного суда (1997-2019).

На занимаемой должности - с февраля 2019 года.

47лет назад (1973) родился СЫЗДЫКОВ Бауыржан Мадиевич - начальник департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана.

Родился в Чимкентской области (ныне - Туркестанская). Окончил Казахский государственный медицинский университет, врач гигиенист-эпидемиолог (2000); Академию гражданской защиты МЧС Российской Федерации, командно-штабная оперативно-тактическая гражданской защиты (2010); Московский финансово-промышленный университет «Синергия», г. Москва, магистр юриспруденции (2019).

Трудовая деятельность: старший офицер отдела предупреждения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, защиты территории и населения Южно-Казахстанского областного управления по чрезвычайным ситуациям (2001-2005); старший офицер отдела защиты территории и населения, гражданской обороны департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области (2005-2006); начальник отдела защиты территории и населения, гражданской обороны департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области (2006-2008); начальник отдела защиты населения и территории управления гражданской обороны департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области (2008-2010); начальник управления защиты населения и территории департамента гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (2010-2012); заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (2012-2014); заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2014-2015); начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2015-2019).

На занимаемой должности - с ноября 2019 года.

Награжден орденом «Айбын» (2017); медалями «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 10 жыл» (2002), «За особые успехи в учении» (2010), «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 20 жыл» (2012); «Мінсіз қызметі үшін» III степени (2012), «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін» (2012); нагрудным знаком «Төтенше жағдайлар жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін» (2010).

38 лет назад (1982) родился АЙМАГАМБЕТОВ Асхат Канатович - министр образования и науки Республики Казахстан.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова, историк, учитель истории (2003); Карагандинский институт актуального образования «Болашак», юриспруденция (2006).

Трудовая деятельность: сотрудник КарГУ им. Е. Букетова (2002-2004); председатель ОО «Лига молодежи «Ансар» (2004-2005); директор ТОО «Медиа СП» (2005-2006); преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры политологии и социологии КарГУ (2006-2012); заместитель акима Нуринского района по социальным вопросам (2012-2014); руководитель управления образования Карагандинской области (2014-2017); вице-министр образования и науки РК (2017-2019); заместитель акима Карагандинской области (01.2019-06.2019).

На занимаемой должности - с июня 2019 года.


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