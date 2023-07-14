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    14 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    14 Июля 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    65 лет назад (1958) родился ИБРАШЕВ Кенжебек Ниязович - генеральный директор ассоциации «Kazenergy».

    Родился в Гурьевской (ныне - Атырауской) области. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина, бурение нефтяных и газовых скважин (1981).

    Трудовая деятельность: дизелист, моторист Прикаспийской нефтеразведочной экспедиции (1975); помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, начальник РИТС, начальник отдела, главный технолог Балыкчинского управления буровых работ ПО «Эмбанефть» (1981-1988); главный инженер Прикаспийской нефтеразведочной экспедиции (1988); главный инженер, начальник Балыкчинского УБР ПО «Эмбанефть» (1988-1993); директор Атырауского филиала ОАО «Казахстанкаспийшельф» (1993-1996); вице-президент ОАО «Казахстанкаспийшельф» по разведке (1996-1997); президент ОАО «Казахстанкаспийшельф» (1997-1998); административный менеджер, менеджер по поддержке бизнеса консорциума «ОКЮС» (1998-2001); менеджер по развитию бизнеса, региональный директор по новым проектам компании «Agip KCO» (2001-2005); генеральный директор АО «МНК «КазМунайТениз» (2005-2006); вице-президент по разведке и добыче АО «НК «КазМунайГаз» (2007-2009); генеральный директор АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (2009-2011); генеральный директор дочерней компании НК «КазМунайГаз» - АО «МНК «КазМунайТениз» (2011-2012); советник председателя ОЮЛ «KazEnergy» (2013); генеральный директор ТОО «PSA» (2013-2017); президент Казахстанско-Британского технического университета (2017-2021).

    На занимаемой должности - с апреля 2021 года.

    Награжден орденами «Құрмет» (1997), «Парасат» (2010), «Барыс» III ст. (2016), Звание «Почетный разведчик недр Республики Казахстана» и «Заслуженный деятель нефтегазовой отрасли».

    47 лет назад (1976) родилась ТОГИЗБАЕВА Назира Асылбековна - аким Наурызбайского района города Алматы. Родилась в городе Кызылорде.

    Окончил Кызылординский политехнический институт (1997), Казахский национальный университет имени аль-Фараби (2006), Казахский гуманитарно-юридический университет (2007).

    Трудовой стаж: специалист по обслуживанию клиентов Актюбинского городского филиала АООТ «Казагропромбанк» (05.02.1998-05.05.1998); бухгалтер ТОО «Бейбарс» в городе Кызылорда (09.07.1999-22.12.1999); референт аппарата акима города Кызылорды (23.12.1999-30.12.1999); специалист городского отдела экономики аппарата акима города Кызылорда (30.12.1999); ведущий специалист информационно-аналитической группы аппарата акима Кызылординской области (27.03.2000-11.09.2001); ведущий специалист отдела индустриального развития аппарата акима Кызылординской области (27.03.2000-11.09.2001); главный специалист отдела индустриального развития аппарата акима Кызылординской области (03.01.2002-07.07.2003); специалист ТОО «ECOTERA» (17.07.2003-05.01.2004); эксперт-экономист Центра Независимой экспертизы ТОО «DZET GROUP» (2004-2005); ведущий экономист планово-финансового отдела КГП на ПХВ «Дирекция строящегося метрополитена города Алматы» (25.07.2008-01.08.2008); ведущий экономист планово-экономического отдела КГП на ПХВ «Дирекция строящегося метрополитена города Алматы» (01.08.2008-02.09.2008); начальник планово-экономического отдела КГП на ПХВ «Дирекция строящегося метрополитена города Алматы» (09.2008-09.2009); финансовый директор ТОО «Roberts healthcareм Kazakhstan» (2009-2016); И.о. главного инспектора акима города Алматы (16.03.2016-15.08.2016); главный инспектор акима города Алматы (2016-2020); заместитель руководителя Управления общественного развития города Алматы (09.2020-01.2021); руководитель Управления занятости и социальных программ города Алматы (2021-2023);

    На занимаемой должности с мая 2023 года.

    44 года назад (1979) родился РАКИШЕВ Кенес Хамитович - президент Казахстанской федерации бокса.

    Родился в городе Алма-Ата.

    Окончил Казахстанскую государственную юридическую академию (2000), Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова (2002), Oxford Business School (2007).

    Трудовая деятельность: советник Фонда безопасности дорожного движения при Министерстве внутренних дел Республики Казахстан (1998-1999); специалист учебного центра ОАО «Банк Туран-Алем» (2000); менеджер ЗАО «КазТрансГаз» (2000); специалист, начальник отдела маркетинга департамента материально-технического снабжения ЗАО «Intergas Central Asia» (2000-2002); начальник управления ВЭС ЗАО «КазТрансГаз (2002); первый заместитель генерального директора по экспорту ТОО «Торговый дом «КазМунайГаз» (01.2003-10.2003); заместитель генерального директора по маркетингу АО «КазТрансГаз» (10.2003-09.2004); генеральный директор ТОО «Меркурий» (09.2004-04.2005); председатель Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» (28.04.2016-11.2016); председатель совета директоров, правления АО «SAT & Company» (переименовано 26.09.2018), Председатель Совета Директоров «Fincraft Resources»; член Совета директоров «Fincraft Resources» (с 25.08.2021).

    Прочие должности: первый вице-президент Ассоциации национальных видов спорта Республики Казахстан (10.2004); вице-президент Союза ТПП Республики Казахстан (2005); член совета директоров АО «Kazakhstan Petrochemikal Industries Inc.» (2007-2009); вице-президент Федерации бокса города Алматы (02.2009-03.2011); вице-президент Азиатской конфедерации бокса (с 04.2011); председатель совета директоров глобальной технологической компании Net Element International (2012); член совета директоров АО НК «Казахстан Инжиниринг» (2014-01.2015); председатель совета директоров АО «БТА Банк» (14.02.2014); глава Совета по развитию молодежного предпринимательства Национальной палаты предпринимателей РК (с 12.2014); вице-президент Казахстанской федерации бокса (2018-2019).

    На занимаемой должности с 2019 года.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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