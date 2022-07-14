14 Июля 2022 08:00

14 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1958) родился- генеральный директор ассоциации «Kazenergy».

Родился в Гурьевской (ныне - Атырауской) области. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина, бурение нефтяных и газовых скважин (1981).

Трудовая деятельность: дизелист, моторист Прикаспийской нефтеразведочной экспедиции (1975); помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, начальник РИТС, начальник отдела, главный технолог Балыкчинского управления буровых работ ПО «Эмбанефть» (1981-1988); главный инженер Прикаспийской нефтеразведочной экспедиции (1988); главный инженер, начальник Балыкчинского УБР ПО «Эмбанефть» (1988-1993); директор Атырауского филиала ОАО «Казахстанкаспийшельф» (1993-1996); вице-президент ОАО «Казахстанкаспийшельф» по разведке (1996-1997); президент ОАО «Казахстанкаспийшельф» (1997-1998); административный менеджер, менеджер по поддержке бизнеса консорциума «ОКЮС» (1998-2001); менеджер по развитию бизнеса, региональный директор по новым проектам компании «Agip KCO» (2001-2005); генеральный директор АО «МНК «КазМунайТениз» (2005-2006); вице-президент по разведке и добыче АО «НК «КазМунайГаз» (2007-2009); генеральный директор АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (2009-2011); генеральный директор дочерней компании НК «КазМунайГаз» - АО «МНК «КазМунайТениз» (2011-2012); советник председателя ОЮЛ «KazEnergy» (2013); генеральный директор ТОО «PSA» (2013-2017); президент Казахстанско-Британского технического университета (2017-2021).

На занимаемой должности - с апреля 2021 года.

Награжден орденами «Құрмет» (1997), «Парасат» (2010), «Барыс» III ст. (2016).

назад (1965) родился- заместитель директора Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий.

Родился в г. Шымкенте. Окончил Алма-Атинское пожарно-техническое училище Министерства внутренних дел СССР, пожарный техник (1985); Алматинское высшее техническое училище Министерства внутренних дел Республики Казахстан, противопожарная безопасность (1996).

Трудовая деятельность: инспектор СВПЧ-4 УПО УВД Алма-Атинского горисполкома, начальник караула ВПЧ № 104 УПО УВД Алма-Атинского горисполкома (1985-1986); инспектор СВПЧ-4 УПО УВД Алма-Атинского горисполкома (1986-1988); старший инженер СВПЧ № 4 УПО УВД Алма-Атинского горисполкома (1988-1990); начальник ППЧ № 104 УПО УВД Алма-Атинского горисполкома (1990-1991); начальник ПВПЧ № 104 УПО УВД Алма-Атинского горисполкома (1991-1992); начальник ПЧ № 4 ГУ ГПС г. Алматы (1992-1999); заместитель начальника Республиканского государственного предприятия «Өрт сөндіруші» Агентства РК по ЧС (1999-2001); начальник Республиканского государственного предприятия «Өрт сөндіруші» МЧС РК (2001-2005); начальник отдела службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Комитета по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций (2005-2006); заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК (2006-2007); начальник департамента противопожарной службы г. Алматы Комитета противопожарной службы (2007); заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК (2007-2008); председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК (2008-2014); заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК (2014-2015); начальник департамента по чрезвычайным ситуациям г. Алматы (2015-2020).

На занимаемой должности - с декабря 2020 года.

Награжден орденом «Даңқ» ІІ ст.; медалями «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасы Қарулы күштерiне 20 жыл», «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» І, ІІ, ІІІ ст., «Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар органдарының ардагері», «За заслуги в развитии международного движения в области пожарно-спасательного спорта» (МЧС РФ), нагрудными знаками «Төтенше жағдайлар жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін», «Төтенше жағдайлар органдарының құрметті қызметкері». Отмечен Благодарственным письмом Президента Республики Казахстан.

назад (1977) родился- заместитель акима Туркестанской области.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, международные отношения и право (2000); Казахстанский многопрофильный институт «Парасат», экономика (2007); Instituto de Empresa (IE) Business School (г. Мадрид, Испания), магистр делового администрирования (Executive MBA).

Трудовая деятельность: юрисконсульт ТОО «Эльмора» (1996); юрист в юридическом институте (2000-2004); заместитель руководителя аппарата акима г. Астана (2004-2006); заместитель руководителя аппарата акима Южно-Казахстанской области (2006-2007); советник первого заместителя Премьер-Министра (2007-2011); руководитель аппарата АО «Самрук-Қазына» (2012-2016); управляющий директор по управлению человеческими ресурсами и коммуникациями - член правления в АО «Самрук-Қазына» (2016-2018); председатель правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (2018-2019); советник акима Туркестанской области (03.2019-08.2019).

На занимаемой должности - с августа 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2016); медалью «Ерен еңбегі үшін» (2009).