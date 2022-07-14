14 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1997 году была создана Национальная атомная компания «Казатомпром», являющаяся национальным оператором Республики Казахстан по импорту-экспорту урана, редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических станций. Единственным акционером компании является АО «Самрук-Қазына». Начиная с 2009 года, Казахстан является мировым лидером по добыче природного урана. Казахстанский урановый концентрат обеспечивает более 40% потребности мирной атомной энергетики и поставляется практически во все страны мира, где эксплуатируются АЭС.

В 2005 году в Алматы был открыт головной офис Мусульманского комитета по правам человека в Центральной Азии, цель которого - защита прав граждан вне зависимости от их национальной, религиозной и политической принадлежности.

В 2006 году были установлены дипломатические отношения между Казахстаном и Черногорией.

Черногория - небольшое государство, расположенное в западной части Балканского полуострова. Омывается Адриатическим морем и граничит на западе с Хорватией, на северо-западе с Боснией и Герцеговиной, на севере с Сербией, на востоке с Албанией. Площадь - 13 812 км². Столица - г. Подгорица. Валюта - евро. Язык - черногорский, 60% населения использует сербский язык. Президент Черногории является главой государства, избираемым сроком на пять лет путем прямых выборов.

В 2009 году неподалеку от Караганды, в районе среднего течения реки Нура, экспедиция археологов Карагандинского государственного университета им. Евнея Букетова обнаружила предметы сакской эпохи. В результате раскопок, которые велись в урочище Темиркаш, между поселками Самарканд и Тегизжол, найдены железная обойма, распределительное кольцо для ремней, наконечник стрелы и пряжка воина. По мнению археологов, этим предметам больше двух тысяч лет.

В 2009 году сборная команда Казахстана прибыла в город Бремен (Германия), чтобы принять участие в 50-й Международной математической олимпиаде.

На итоговом заседании международного оргкомитета математической олимпиады, единогласным решением представителей 95 стран мира, Казахстан выбран страной-организатором 51-й Международной математической олимпиады в 2010 году.

В 2009 году в Алматы прошла приключенческая автогонка-экспедиция «Золотой теленок KZ» по маршруту Алматы - Бурабай протяженностью более 1500 км.

Основная цель проекта - повышение международного имиджа Казахстана, популяризация отечественного автоспорта и развитие джиперского движения в стране, содействие развитию экологического, экстремального туризма, воспитание патриотизма, пропаганда здорового образа жизни.

В 2011 году на территории Казахстана была введена в обращение почтовая марка серии «Памятные, юбилейные даты», посвященная 100-летию со дня рождения поэта, журналиста, драматурга и композитора Касыма Аманжолова.

Печать марки выполнена офсетным способом в четыре краски, перфорация гребенчатая. Размер марки - 33х27,5 мм, тираж - 30 тыс. штук. Художник - Николай Соколов.

В 2011 году в центре города Петропавловск на пересечении ул. Конституции Казахстана и ул. П. Васильева - рядом с областным акиматом и городским парком культуры и отдыха было начато строительство Стелы независимости высотой 28,5 метра, на вершине которой установлена птица Самрук. Внизу - большая площадка с колоннами. Авторами проекта выступили заслуженный деятель культуры РК С. Бокебай и казахстанский архитектор Г. Нурбаев. Воплотила проект в жизнь подрядная организация ТОО «Сункар» из Астаны.

В 2012 году американский магазин Nadine Krakov Collection, специализирующийся на продаже драгоценностей и антиквариата, на электронном аукционе eBay выставил на продажу самую дорогую тюбетейку в мире, сшитую в Казахстане в XVII веке.

Начальная цена старинного головного убора, украшенного драгоценными камнями, составляет 15,5 тысячи долларов. Шапочка украшена золотым шитьем, гранеными розовыми бриллиантами в семь каратов, рубинами в три карата, сапфирами в четыре карата и натуральным жемчугом.

В 2014 году Казахстан был приглашен в Баку (Азербайджан) для участия в первом Глобальном форуме по молодежной политике.

Основной целью данного форума являлся пересмотр глобальной ситуации в области молодежной политики, оценка реалий программ по работе с молодежью с целью установить общее понимание и руководящие принципы на международном уровне в части подготовки молодежной политики.

В 2014 году исполнением народных танцев шестилетняя алматинка прославила Казахстан на шоу талантов в Австрии. Софи Манасян получила золотую статуэтку и специальный приз «Золотая надежда». Маленькая алматинка покорила сердца жюри и публики австрийского аналога «Минуты славы». Организаторы фестиваля именно ей доверили выступить на церемонии открытия.

В 2016 году восходящая звезда казахстанского балета, ведущий солист театра Astana Opera Бахтияр Адамжан стал обладателем Гран-при V Международного конкурса артистов балета в Стамбуле (Турция). Для участия в конкурсе собрались артисты балета из Казахстана, России, Австралии, Бразилии, Болгарии, Японии, Канады, Южной Африки, Южной Кореи и многих других стран.

В 2019 году в Восточно-Казахстанской области открыли уникальную гибридную операционную, уникальность оборудования которой состоит в том, что на нем можно проводить так называемые гибридные операции - это несколько видов операций на одном пациенте, включая интервенционные вмешательства и открытые методы (например, на открытом сердце и головном мозге).

Высокотехнологичный комплекс для хирургических вмешательств на базе БСМП Семея стал единственным в своём роде в республике. Гибридная операционная включает в себя все необходимое для многих областей хирургии, и ее основное отличие от классической операционной - сочетание в едином многофункциональном блоке оборудования и технологий для проведения как открытых, так и малоинвазивных лапароскопических вмешательств, с системами медицинской визуализации: магнитно-резонансными томографами, компьютерными томографами, хирургическими рентгеновскими системами или С-дугами, УЗИ-системами, системами видеонавигации.

В 2019 году при раскопках городища Актобе-Лаэти в пригороде Атырау археологи обнаружили загадочное каменное ядро средних веков.

«При возобновлении раскопок древнего города Актобе -Лаэти, а это XIV-XVI века, нам сопутствовала удача. Во-первых, удалось раскопать целый промышленный квартал, где находились десятки печей. В них отливали металл, изготавливали качественную керамическую посуду и даже стекло. Но самая ценная и пока непонятная находка -это каменное ядро, в котором проделаны отверстия, а внутри находится металлический шарик. Для чего изготовили такое ядро пока непонятно», - рассказал археолог Марат Хасенов.