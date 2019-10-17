14 гражданам предъявлены обвинения в участии в террористической деятельности – КНБ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 гражданам, которые по версии следствия в условиях Сирии состояли в одном отряде ДАИШ, предъявлены обвинения в участии в террористической деятельности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

Комитетом национальной безопасности совместно с иными государственными органами и иностранными партнерами в рамках операции «Жусан» из Сирии возвращены 595 казахстанских граждан, среди которых свыше 400 детей.

10 мужчин и 5 женщин из числа возвращенных лиц уже осуждены к различным срокам лишения свободы по факту участия в деятельности международной террористической организации ДАИШ, которая запрещена в Казахстане.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении еще 14 граждан, которые по версии следствия в условиях Сирии состояли в одном отряде ДАИШ. Им предъявлены обвинения в участии в террористической деятельности, вербовке и пропаганде терроризма, а также совершении иных тяжких преступлений», - сообщили в пресс-службе КНБ.

Материалы уголовного дела переданы в Специализированный межрайонный уголовный суд города Нур-Султана.