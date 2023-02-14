Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      История Казахстана

    14 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    14 Февраля 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    80 лет назад (1943-2018) родился СУЛЕЙМЕНОВ Тимур Бимашевич – архитектор, дизайнер, заслуженный деятель искусств Республики Казахстан.

    Родился в Туркестанской области. Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, архитектор (1970).

    Трудовая деятельность: разнорабочий (1959); архитектор проектного института «Казгорстройпроект», главный архитектор Калининского района г. Алма-Ата (1965-1968); руководитель группы архитекторов института «Алмаатагипрогор», главный архитектор проектов института «Казгорстройпроект» (1968-1982); главный художник Художественного фонда Казахстана, руководитель мастерской дизайна городской среды (1982-1987); президент Союза дизайнеров Казахстана (с 1987 года).

    В первые годы независимого Казахстана участвовал в разработке дизайна тенге первого выпуска, государственной символики, дизайна военной формы Республиканской гвардии, позже входил в состав Градостроительного совета Алматы, разрабатывал проекты реконструкции и благоустройства проспектов Абая и Достык, улицы Толе-би в Алматы. Здесь же на пересечении улиц Желтоксан и Сатпаева находится памятник «Рассвет свободы» (посвящен участникам декабрьских событий 1986 года в Алматы), созданный по проекту Тимура Сулейменова.

    Награжден орденом «Парасат» (2005); медалями» Астана» (1998), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006).

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    История Казахстана Дата
    Новости по теме
    Новости по теме
    3 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    3 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»
    2 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    2 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    3 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров