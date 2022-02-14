14 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1943-2018) родился- архитектор, дизайнер, заслуженный деятель искусств Республики Казахстан.

Родился в Туркестанской области. Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, архитектор (1970).

Трудовая деятельность: разнорабочий (1959); архитектор проектного института «Казгорстройпроект», главный архитектор Калининского района г. Алма-Ата (1965-1968); руководитель группы архитекторов института «Алмаатагипрогор», главный архитектор проектов института «Казгорстройпроект» (1968-1982); главный художник Художественного фонда Казахстана, руководитель мастерской дизайна городской среды (1982-1987); президент Союза дизайнеров Казахстана (с 1987 года).

В первые годы независимого Казахстана участвовал в разработке дизайна тенге первого выпуска, государственной символики, дизайна военной формы Республиканской гвардии, позже входил в состав Градостроительного совета Алматы, разрабатывал проекты реконструкции и благоустройства проспектов Абая и Достык, улицы Толе-би в Алматы. Здесь же на пересечении улиц Желтоксан и Сатпаева находится памятник «Рассвет свободы» (посвящен участникам декабрьских событий 1986 года в Алматы), созданный по проекту Тимура Сулейменова.

Награжден орденом «Парасат» (2005); медалями» Астана» (1998), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006).

назад (1971) родился- руководитель управления строительства города Нур-Султана.

Родился в г. Шахтинск Карагандинской области. Окончил Жезказганский горнотехнический институт им. академика О.А. Байконурова, автомобили и автомобильное хозяйство (1993); Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, бухгалтерский учет и аудит (2007).

Трудовая деятельность: помощник главы Жезказганской городской администрации (1993-1995); заместитель главы Жезказганской городской администрации, директор коммунального государственного предприятия по управлению городскими дорогами в г. Жезказган, заместитель акима г. Жезказган (1995-2005); начальник управления экологической оценки и планирования департамента стратегического планирования и анализа Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан (2005-2006); заместитель директора ТОО «Транспортник» корпорация «Цесна» (2006-2008); заместитель директора по экономике и финансам регионального филиала по пассажирским перевозкам «Северный» АО «Пассажирские перевозки» (2008-2010); директор КГП «Управление жилищно-коммунального реформирования» г. Приозерск (2011-2012); советник акима г. Приозерска (2012-2013); исполняющий обязанности заместителя акима Бурабайского района (2013); заместитель акима Бурабайского района (2013-2014); вице-президент по экономике и финансам АО «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт» (2014-2015); работал в частных структурах (2015-2018); заместитель, исполняющий обязанности руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области (2018-2019); руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области (2019-2020); заместитель руководителя управления строительства г. Нур-Султана (2020-2021).

На занимаемой должности - с апреля 2021 года.