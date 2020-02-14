14 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1943-2018) родился- архитектор, дизайнер, заслуженный деятель искусств Республики Казахстан.

Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, архитектор (1970).

Трудовая деятельность: разнорабочий (1959); архитектор проектного института «Казгорстройпроект», главный архитектор Калининского района г.Алма-Ата (1965-1968); руководитель группы архитекторов института «Алмаатагипрогор», главный архитектор проектов института «Казгорстройпроект» (1968-1982); главный художник Художественного фонда Казахстана, руководитель мастерской дизайна городской среды (1982-1987); президент Союза дизайнеров Казахстана (с 1987 года).

В первые годы независимого Казахстана участвовал в разработке дизайна тенге первого выпуска, государственной символики, дизайна военной формы Республиканской гвардии, позже входил в состав Градостроительного совета Алматы, разрабатывал проекты реконструкции и благоустройства проспектов Абая и Достык, улицы Толе-би в Алматы. Здесь же на пересечении улиц Желтоксан и Сатпаева находится памятник «Рассвет свободы» (посвящен участникам декабрьских событий 1986 года в Алматы), созданный по проекту Тимура Сулейменова.

Награжден орденом «Парасат».



