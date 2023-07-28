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    14-этажный ЖК в Алматы испытали на сейсмостойкость

    28 Июля 2023, 14:31

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Специалисты КазНИИСА провели вибродинамическое испытание 14-этажного ЖК в Алматы. По итогам испытаний строящееся здание выдержало 9-балльные толчки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР.

    Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры провел вибродинамические и статические испытания 14-этажного жилого комплекса в городе Алматы. Учёные пытались оценить возможности и специфику поведения многоэтажного монолитного дома при возможном землетрясении.

    Исследователи работали в рамках требований, согласно которым конструктивные системы зданий и сооружений, а также новые материалы и конструкции должны пройти соответствующую экспериментальную проверку до их массового применения в строительстве. Для этого институт тщательно изучил расчетные данные испытуемого проекта.

    Испытания проходили в несколько этапов, при этом нагрузка увеличивалась с каждой новой фазой. В итоге длительных проверок на прочность строящееся жилое здание выдержало 9-балльные толчки. За происходящим наблюдали эксперты, инженеры и строители.

    «Наша задача - выявить степень соответствия фактических значений динамических параметров здания расчетным показателям и сопоставить с действующими нормативными требованиями. Подобные испытания позволяют оценить правильность наших нормативов и, при необходимости, вносить в них изменения и дополнения. На сегодняшний день отраслевые нормы Казахстана на порядок лучше, чем в других постсоветских странах», отметил завлаборатории сейсмостойкости зданий повышенной этажности КазНИИСА Жасулан Омаров.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

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