14 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Восточно-Прусской операции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 25 апреля 1945 года, шел 1404-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени

Восточно-Прусская операция (1945). 11-я гвардейская армия 3-го Белорусского фронта овладела городом Пиллау, завершив разгром противника на Земландском полуострове. Остатки немецких войск укрылись в западной части косы Фришес-Нерунг и в обширных плавнях заболоченного устья Вислы.

Завершилась Восточно-Прусская операция. Советские войска овладели Восточной Пруссией и ликвидировали оборонявшуюся здесь группировку войск противника. Продолжительность операции — 103 суток. Ширина фронта боевых действий — 550 км. Глубина продвижения советских войск — 120—200 км. Среднесуточные темпы наступления — 2—6 км. Численность войск к началу операции — 1669100 человек, безвозвратные потери — 126464 (7,6 %), санитарные потери — 458314, всего — 584778, среднесуточные — 5677.

Берлинская наступательная операция. К 25 апреля 65-я армия и 70-я армия 2-го Белорусского фронта продвинулись до 8 километров и расширили плацдарм до размера 35 на 15 км. 70-я армия достигла рубежа Радехов, Петерсхаген, Гартц. К вечеру 25 апреля был завершен прорыв вражеской обороны на 20-километровом фронте. Войска фронта подошли к реке Рандов.

25 апреля в 12 часов дня 47-я армия и 2-я гвардейская танковая армия 1-го Белорусского фронта, наступавшие западнее Берлина, вышли в район Кетцин, где соединились с частями 4-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта. 3-я ударная армия вела боевые действия за расширение плацдармов на канале Берлин-Шпандауэр-Шиффартс. 5-я ударная армия наступала вдоль западного берега Шпрее и продвинулась на 2800 метров. 8-я гвардейская армия возобновила штурм города и захватила переправы через Ландвер-канал. 1-я гвардейская танковая армия переправилась через Ландвер-канал, форсировала Тельтов-канал севернее Брица и втянулась в уличные бои к северу от канала.

Утром 25 апреля немецкая армейская группа Штайнера перешла в очередное наступление в районе Германсдорфа. 1-я армия Войска Польского отразила наступление.

3-я гвардейская танковая армия 1-го Украинского фронта, усиленная тремя дивизиями 28-й армии, очистила от противника юго-западные пригороды Берлина и вела бои за пригород Шмаргендорф, наступая навстречу 2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта. В течение дня 25 апреля бомбардировочная авиация 1-го Белорусского фронта, в условиях плохой видимости, наносила удары по боевым порядкам 3-й гвардейской танковой армии. В результате армия понесла потери. Вечером Ставка Верховного Главнокомандования установила новую разграничительную линию между фронтами, проходившую через Миттенвальде, Мариендорф, Темпельхоф, Потсдамский вокзал. Два корпуса 3-й гвардейской танковой армии выводились из центра Берлина за разграничительную линию.

4-я гвардейская танковая армия продолжала вести бои за переправы через Хавель юго-восточнее Потсдама. 6-й гвардейский мехкорпус форсировал Хавель и в двенадцать часов дня соединился с частями 328-й дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта, замкнув кольцо окружения вокруг Берлина. Затем 6-й мехкорпус вместе с 47-й армией продолжал наступление на Потсдам. 3-я гвардейская армия вела ожесточенные бои против франкфуртско-губенской группировки.

На западе 13-я армия и 5-й мехкорпус 4-й гвардейской танковой армии продолжали вести бои с войсками 12-й армии Венка. 25 апреля в районе Стрела и Торгау, на реке Эльба, части 58-й гвардейской дивизии 5-й гвардейской армии встретились с разведгруппами 69-й пехотной дивизии 5-го армейского корпуса 1-й американской армии.

25 апреля 1945 года до нашей Победы оставалось 14 дней…

15 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ : подвиг Героя-казахстанца Засядко

16 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои на Дрезденском направлении

17 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои близ Берлина и Вены

18 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои на окраинах Берлина

19 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: обстрел Берлина и подвиг казахстанца Казаченко

20 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: звание Героя шестерых казахстанцев

21 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: эвакуация немецкого гарнизона из Франкфурта-на-Одере

22 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Павла Кольцова

23 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Берлинской наступательной операции

24 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Венгрии и завершение Венской операции

25 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии, Чехословакии и на Земландском полуострове

26 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Земландской наступательной операции

27 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и Австрии

28 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии

29 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение звания Героя семерым казахстанцам

30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Кенигсберга и подвиг Героев-казахстанцев Джунусова и Волкова

31 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: окружение Кенигсберга

32 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Василия Козенкова

33 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Кенигсбергской операции и звание Героя казахстанцев Дударенко и Кравцова

34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены

35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии

36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене

37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином

38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу

39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции

40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань

Фотохроника ТАСС/Эммануил Евзерихин

