14 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1953) родился- доктор исторических наук, профессор, академик Академии наук Высшей школы Республики Казахстан, лауреат премии им. Ш. Уалиханова.

Уроженец Костанайской области. Окончил Казахский государственный университет (ныне - Казахский национальный университет имени аль-Фараби), аспирантуру Института истории, филологии и философии Сибирского отделения Академии наук СССР в Новосибирске.

Трудовая деятельность: старший лаборант, старший научный сотрудник отдела археологии Института истории, археологии и этнографии имени Ш. Уалиханова Академии наук КазССР (1979-1990); заместитель директора по научной работе (1992-1998); заведующий группой Института археологии имени А. Маргулана (1998-1999); профессор кафедры археологии и этнологии (с 1999 года); декан исторического факультета КазНУ им. аль-Фараби (2002-2008).

Является одним из первооткрывателей уникальных палеолитических стоянок Кызылтау, Шоктас, Коскурган. Автор свыше 100 научных работ, в том числе 32 монографий. Подготовил 6 кандидатов исторических наук.

назад (1970) родился- борец, заслуженный мастер спорта, мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, одиннадцатикратный чемпион Казахстан, серебряный призер Олимпийских игр.

Уроженец Алматинской области. Окончил Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова.

Трудовая деятельность: член национальной сборной РК (с 1989 года); тренер-преподаватель специальной детской и юношеской спортивной школы олимпийского резерва г. Талдыкоргана (1991-2003); капитан национальной сборной команды РК по вольной борьбе, спортсмен-инструктор дирекции штатных национальных команд Министерства туризма и спорта РК (1996-2004); вице-президент федерации по вольной и греко-римской борьбе Алматинской области (2005-2007); директор Центра подготовки олимпийского резерва Алматинской области (с 2007 года).

Бронзовый призер мирового чемпионата 1988 года, серебряный призер молодежных игр СССР 1989 года, победитель Кубка СССР (Тбилиси, 1990), чемпион СССР (Гомель, 1990), серебряный призер чемпионата СНГ 1992 года (Москва), чемпион Азиатских игр 1994 года (Япония, Хиросима), Кубка Азии 1995 года (Индонезия), чемпион Игр Средней Азии 1995 года (Ташкент, Узбекистан), серебряный призер ХХI Олимпийских игр 1996 года (США, Атланта), серебряный призер чемпионата мира 1997 года (РФ, Красноярск), Среднеазиатских игр 1997 года (Алматы), Восточноазиатских игр 1997 года (Корея, Пусан) и 2001 года (Япония, Осака), чемпион Азии 1999 года (Ташкент, Узбекистан). Неоднократный победитель международного турнира.

Награжден орденом «Айбын» 1-й степени.

назад (1972) родился- председатель правления АО «Қазтеміртранс».

Родился в Талды-Курганской (ныне - Алматинской) области. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, историк; Университет «Туран», юрист.

Трудовая деятельность: директор малого предприятия «Самал» г. Уштобе Алматинской области (1994-1996); заместитель генерального директора АО «Комбикорм-Астык» (1996-1997); коммерческий директор ТОО «Автотехобслуживание Уйгентаское» (1997-1999); инспектор, старший инспектор в оперативных отделах главного управления налоговой полиции г. Астаны и Западно-Казахстанской области (1999-2002); начальник 3-го отдела управления по выявлению финансовых преступлений департамента финансовой полиции по Западно-Казахстанской области (2002-2003); исполняющий обязанности начальника отдела по пресечению экономических преступлений управлению по расследованию экономических и налоговых преступлений ДФП по Западно-Казахстанской области (2003-2004); заместитель начальника управления - начальник отдела по раскрытию экономических преступлений управления по раскрытию экономических и финансовых преступлений департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Западно-Казахстанской области (06.2004-08.2004); начальник 3-го отдела департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Северо-Казахстанской области, заместитель начальника управления - начальник 1-го отдела выявления, предупреждения пресечение коррупционных преступлений и правонарушений в государственных органах и организациях управления по раскрытию и предупреждению дел о коррупции департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Северо-Казахстанской области (2004-2005); заместитель начальника управления, начальник отдела по раскрытию экономических преступлений управления по раскрытию экономических и финансовых преступлений департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по СКО (08.2005-10.2005); начальник управления по раскрытию экономических и финансовых преступлений департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по СКО (2005-2007); заместитель начальника (ведающего вопросами ОРД) департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по СКО (2007-2008); заместитель начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по СКО (2008-2009); заместитель акима Бурабайского района (2009-2013); аким Тимирязевского района СКО (2013-2017); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (с 2017 года).

На занимаемой должности - с июля 2021 года.

Награжден медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»; нагрудным знаком «Үздік қызметі ушін».

назад (1975) родилась- член Высшего судебного совета.

Окончила Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссави (1996).

Трудовая деятельность: юрист фирмы «Даул» Южно-Казахстанской области (1996-1997); полицейский обслуживающего персонала и охраны ХОЗО главного УВД Южно-Казахстанской области (1997-1998); помощник государственного нотариуса государственной нотариальной конторы № 3 управления юстиции ЮКО (1998); ведущий специалист-консультант, ведущий специалист отдела организации работы судов управления юстиции ЮКО (1998-2001); главный специалист администратора судов ЮКО Комитета по судебному администрированию (2001-2003); главный специалист, начальник отдела организации деятельности судов администратора судов г. Астаны Комитета по судебному администрированию при Верховном суде РК (2003-2004); судья Лисаковского городского суда Костанайской области (2004-2010); судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области (2010-2014); судья районного суда № 2 Алматинского района г. Астаны (2014-2018); судья суда № 2 района «Байконыр» г. Нур-Султана (с 2018 года).

На занимаемой должности - с декабря 2020 года.

Награждена нагрудным знаком «Сот жүйесінің үздігі» ІІ ст.