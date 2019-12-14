14 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1953) родился- доктор исторических наук, профессор, академик Академии наук Высшей школы Республики Казахстан, лауреат премии им. Ш.Уалиханова.

Уроженец Костанайской области. Окончил КазГУ (совр. Казахский национальный университет имени аль-Фараби), аспирантуру Института истории, филологии и философии Сибирского отделения Академии наук СССР в Новосибирске.

Трудовой стаж: в 1979-1990 годы - старший лаборант, старший научный сотрудник отдела археологии Института истории, археологии и этнографии имени Ш.Уалиханова Академии наук КазССР; в 1992-1998 годы - заместитель директора по научной работе; с 1998 года - заведующий группой Института археологии имени А.Маргулана; с 1999 года - профессор кафедры археологии и этнологии; с 2002 по 2008 годы - декан исторического факультета КазНУ им. аль-Фараби. Является одним из первооткрывателей уникальных палеолитических стоянок Кызылтау, Шоктас, Коскурган.

Автор свыше 100 научных работ, в том числе 32 монографий. Подготовил 6 кандидатов исторических наук.





назад (1970) родился- борец, заслуженный мастер спорта, мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, одиннадцатикратный чемпион Казахстан, серебряный призер Олимпийских игр.

Уроженец Алматинской области. Окончил Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова.

Трудовая деятельность: член национальной сборной РК (с 1989 года); тренер-преподаватель специальной детской и юношеской спортивной школы олимпийского резерва г. Талдыкоргана (1991-2003); капитан национальной сборной команды РК по вольной борьбе, спортсмен-инструктор дирекции штатных национальных команд Министерства туризма и спорта РК (1996-2004); вице-президент федерации по вольной и греко-римской борьбе Алматинской области (2005-2007); директор Центра подготовки олимпийского резерва Алматинской области (с 2007 года).

Бронзовый призер мирового чемпионата 1988 года, серебряный призер молодежных игр СССР 1989 года, победитель Кубка СССР (Тбилиси, 1990), чемпион СССР (Гомель, 1990), серебряный призер чемпионата СНГ 1992 года (Москва), чемпион Азиатских игр 1994 года (Япония, Хиросима), Кубка Азии 1995 года (Индонезия), чемпион Игр Средней Азии 1995 года (Ташкент, Узбекистан), серебряный призер ХХI Олимпийских игр 1996 года (США, Атланта), серебряный призер чемпионата мира 1997 года (РФ, Красноярск), Среднеазиатских игр 1997 года (Алматы), Восточноазиатских игр 1997 года (Корея, Пусан) и 2001 года (Япония, Осака), чемпион Азии 1999 года (Ташкент, Узбекистан). Неоднократный победитель международного турнира.

Награжден орденом «Айбын» 1-й степени.