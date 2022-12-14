14 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1990 году была создана Казахская академия сельскохозяйственных наук, являющаяся высшим научно-методическим и координационным центром агропромышленного комплекса Казахской ССР.

В 1992 году в Алматы состоялся первый Форум народов Казахстана. Обращаясь к его участникам, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказал идею о необходимости работы этого форума на постоянной основе. В своем выступлении Глава государства, в частности, отметил: «Не одно поколение казахстанцев создавало наше главное достояние - дружбу народов, надо повседневно слышать голос каждого народа, любой национальности. Именно поэтому необходимо перевести форум на постоянную основу, создать новый общественный институт - Ассамблею согласия и единения народов Казахстана».

В 1997 году в Акмоле (Астана) состоялось открытие памятника жертвам политических репрессий.

В 2009 году заместитель Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Роберт Блейк официально открыл Генеральное консульство США в Алматы, первое в Центральной Азии. Сфера деятельности генконсульства включает в себя город Алматы, Жамбылскую, Южно-Казахстанскую, Алматинскую и Кызылординскую области.

В 2011 году в Астане Казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева и Русский драматический театр имени М. Горького обрели статус академических.

Казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева был основан в 1991 году. История создания Русского драматического театра имени М. Горького восходит к 1900 году.

В 2012 году в столице Республики Польша - Варшаве - был учрежден Казахстанско-польский совет сотрудничества и развития, деятельность которого направлена на формирование платформы партнерства между Казахстаном и Польшей, укрепление торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между странами.

В 2012 году управляющая компания «Қазмедиа орталығы» официально стала полноправным членом Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (The Asia-Pacific Broadcasting Union, ABU). Азиатско-Тихоокеанский вещательный союз способствует развитию телерадиовещания в регионе, а также региональному и международному сотрудничеству между вещателями и продвигает коллективные интересы телерадиовещателей, ведет переговоры о приобретении прав на трансляцию крупных спортивных мероприятий и организует показ по региону.

В 2016 году открылось одно из самых значимых сооружений республиканского значения - крупнейший в Центральной Азии мостовой переход через реку Иртыш.

Строительство моста является частью программы «Нұрлы жол» - транспортного коридора Центр - Восток. Общая протяженность мостового перехода составляет 12,3 км. Проезжая часть насчитывает четыре полосы, пропускная способность составит порядка 10 тысяч автомобилей в сутки. Новая дорога позволила сократить путь для транзитного транспорта более чем на 40 км и по времени - более чем на 20 минут.

В 2016 году в Астану впервые за свою политическую карьеру прибыл в Казахстан с официальным визитом Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел переговоры с израильским премьером, в центре внимания которых оказались вопросы экономического взаимодействия. Они приняли участие в совместном бизнес-форуме.

В 2017 году Халық Қаhарманы, летчик Дмитрий Родин, посадивший самолет с 116 пассажирами на борту без переднего шасси, был награждён почетным знаком «Патриот года».

Почетным знаком «Патриот года» отмечаются казахстанцы, «проявившие особую доблесть, активную гражданскую позицию, кто своим ежедневным трудом и конкретными делами проявляют искренний патриотизм и любовь к Родине». Номинанты включены в «золотой список» патриотов страны.

В 2017 году комитет Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг (Astana Financial Services Authority, AFSA) стал полноправным членом Совета по исламским финансовым услугам (IFSB).

Членство в IFSB является признанием того, что AFSA будет играть ведущую роль в развитии исламской финансовой индустрии в Евразии и позволяет стать частью авторитетной международной исламской организации с либеральными заинтересованными лицами, представляющими индустрию исламских финансовых услуг.

В 2018 году был получен первый космический снимок с казахстанского микроспутника KazSTSat. Пролетая над территорией Южной Америки, KazSTSat сделал снимок города Рио-Гранде, крупнейшего порта на юге Аргентины, с разрешением 17 метров.

В 2019 году член Союза художников СССР, Казахстана, член-корреспондент Академии художеств РК Дулат Коспанов передал 8 авторских работ в Кипрский музей современного искусства в г. Никосия. Среди них - картина «Абылай хан», монументальная по колориту работа, в точности передающая сложный характер великого хана, являющаяся одной из любимых работ автора.

Музей современного искусства Кипра имеет богатую коллекцию произведений художников из 14 тюркских государств. В частности, в нем выставлены работы из Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Гагаузии, Татарстана, Башкортостана, Дагестана, Алтая, Тувы.

В 2019 году на страницах французского журнала «L’Essentiel Des Relations Internationales» было опубликовано первое интервью Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. 90 тысяч экземпляров стали доступны в киосках Франции, Швейцарии, Бельгии, Люксембурга, а также франкоязычной Африки. Издатели журнала решение о посвящении выпуска нашей стране объясняют растущим интересом читателей, среди которых немало политических и экономических деятелей.

В 2020 году состоялось открытие первого Почетного консульства Казахстана в Республике Колумбия. В своем выступлении посол Казахстана в Бразилии К. Саржанов отметил, что открытие Почетного консульства является показателем политической воли двух государств по расширению двусторонней повестки дня, особенно в торговом, инвестиционном и гуманитарном направлениях, в том числе, в рамках Тихоокеанского альянса, в котором Казахстан в июле 2019 года получил статус наблюдателя.

В 2020 году в Пекине выпустили памятные конверты, посвященные двум юбилейным датам: 1150-летие со дня рождения Абу Наср аль-Фараби и 175-летие Абая Кунанбайулы.

На одном из конвертов изображен великий философ и ученый Абу Наср аль-Фараби, на другом - великий поэт и просветитель Абай Кунанбайулы. Автором изображений на конвертах стал китайский дипломат, художник Фэн Ишу.

В 2020 году были выпущены в оборот по всей Испании почтовые марки с изображением двух великих деятелей тюркского мира Абая Кунанбайулы и Узеира Гаджибейли, с образцами их творчества, а также отражающие культурные ценности и национальные музыкальные инструменты тюркского мира. Цель издания марок - ознакомить широкую международную аудиторию с творчеством выдающихся личностей Тюркского мира.

В 2021 году впервые на казахском языке был издан сборник сказок народов Казахстана для детей. В сборник вошли всего 114 народных сказок 25 крупных этносов Казахстана: корейского, немецкого, чечено-ингушского, еврейского, греческого, мордовского, литовского, польского и других. Книга состоит из двух томов (для детей 4-7 и 8-11 лет) с общим тиражом 4000 экземпляров (каждая часть по 2000 экземпляров).

В 2021 году в Венгрии была выпущена почтовая марка, на которой изображен логотип 30-летия независимости Казахстана. Почтовые марки используются в ежедневной корреспонденции посольства, а также в качестве сувенирной продукции.

Первые юбилейные экземпляры будут переданы представителям Правительства, науки и культуры, общественным деятелям Венгрии, а также местным коллекционерам - филателистам.



