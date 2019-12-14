14 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1990 году Указом Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева была создана Казахская академия сельскохозяйственных наук.

В 1992 году в Алматы состоялся первый Форум народов Казахстана. Обращаясь к его участникам, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказал идею о необходимости работы этого форума на постоянной основе. В своем выступлении Глава государства, в частности, отметил: «Не одно поколение казахстанцев создавало наше главное достояние - дружбу народов, надо повседневно слышать голос каждого народа, любой национальности. Именно поэтому необходимо перевести форум на постоянную основу, создать новый общественный институт - Ассамблею согласия и единения народов Казахстана».

В 1997 году в Акмоле (совр. г. Нур-Султан) состоялось открытие памятника жертвам политических репрессий.

В 2009 году заместитель Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Роберт Блейк официально открыл Генеральное консульство США в Алматы, первое в Центральной Азии. Сфера деятельности генконсульства включает в себя город Алматы, Жамбылскую, Южно-Казахстанскую, Алматинскую и Кызылординскую области.

В 2011 году в Астане Казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева и Русский драматический театр имени М. Горького обрели статус академических.

Казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева основан в 1991 году. Ежегодно на его сцене дается порядка 180 спектаклей, ставится 4-6 премьер. История создания Русского драматического театра имени М. Горького восходит к 1900 году, ежегодно он дает 6-7 премьер.

В 2012 году Президент Республики Казахстан - Лидер нации Нурсултан Назарбаев в ходе торжественного собрания, посвященного Дню независимости, обратился с Посланием к народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства».

В 2012 году в столице Республики Польша - Варшаве - был учрежден Казахстанско-польский совет сотрудничества и развития, деятельность которого направлена на формирование платформы партнерства между Казахстаном и Польшей, укрепление торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между странами.

В 2016 году открылось одно из самых значимых сооружений республиканского значения - крупнейший в Центральной Азии мостовой переход через реку Иртыш.

Строительство моста является частью программы «Нұрлы жол» - транспортного коридора Центр - Восток. Общая протяженность мостового перехода составляет 12,3 км. Проезжая часть насчитывает четыре полосы, пропускная способность составит порядка 10 тысяч автомобилей в сутки. Новая дорога позволила сократить путь для транзитного транспорта более чем на 40 км и по времени - более чем на 20 минут.

В 2016 году в Астану впервые за свою политическую карьеру прибыл в Казахстан с официальным визитом Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел переговоры с израильским премьером, в центре внимания которых оказались вопросы экономического взаимодействия. Они приняли участие в совместном бизнес-форуме.

В 2017 году Народный герой Казахстана, летчик Дмитрий Родин, посадивший самолёт с 116 пассажирами на борту без переднего шасси, был награждён почётным знаком «Патриот года».

Почётным знаком «Патриот года» отмечаются казахстанцы, «проявившие особую доблесть, активную гражданскую позицию, кто своим ежедневным трудом и конкретными делами проявляют искренний патриотизм и любовь к Родине». Номинанты включены в «золотой список» патриотов страны.

В 2017 году комитет Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг (Astana Financial Services Authority, AFSA) стал полноправным членом Совета по исламским финансовым услугам (IFSB).

Членство в IFSB является признанием того, что AFSA будет играть ведущую роль в развитии исламской финансовой индустрии в Евразии и позволяет стать частью авторитетной международной исламской организации с либеральными заинтересованными лицами, представляющими индустрию исламских финансовых услуг.

В 2018 году был получен первый космический снимок с казахстанского микроспутника KazSTSat. Пролетая над территорией Южной Америки, KazSTSat сделал снимок города Рио-Гранде, крупнейшего порта на юге Аргентины, с разрешением 17 метров.