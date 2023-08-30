14 человек скончались в Польше из-за вспышки «болезни легионеров»

ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - В Польше 14 человек умерли и более 150 попали в больницы из-за вспышки бактериальной инфекции, известной как «болезнь легионеров» в городе Жешуве на юго-востоке страны недалеко от границы с Украиной. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Местные власти проверяют, мог ли возбудитель легионеллеза попасть в водопровод города, но говорят, что никаких данных, указывающих на саботаж, нет.

«Мы не выявили ничего, что указывало бы на саботаж, — сказал телеканалу Polsat представитель польских спецслужб Станислав Жарын. — Данных о намеренном заражении водозаборов нет».

Ранее на этой неделе Жарын подтвердил, что в расследовании происхождения инфекции принимают участие сотрудники польских спецслужб.

«Мы ищем источник заражения. В настоящее время рассматривается возможность заражения сети горячего и холодного водоснабжения», - сказал Адам Сидор из региональной службы санитарного надзора.

Из 105 проб воды, взятых на данный момент, первые 18 проб обнаружили бактерии легионеллеза в половине из них.

«Пока это не позволяет нам утверждать, что источником заражения является водопровод. Следующие несколько дней будут решающими», — сказал Сидор.

По словам представителей органов здравоохранения, бактерия, вызывающая заболевание, была обнаружена у 113 пациентов, госпитализированных в городе Жешув и его окрестностях. Семеро умерших были в возрасте от 64 до 95 лет и имели другие заболевания.

Мэр Жешува Конрад Фийолек сообщил, что в городе до максимума увеличено количество хлора, ультрафиолетовых лучей и озона, используемых для очистки воды. По его словам, также будет проведена промывка и дезинфекция системы водоснабжения.

«Болезнь легионеров»

«Болезнь легионеров» (известная также как легионеллез, питтсбургская пневмония или лихорадка форта Брэгг) не передается от человека к человеку. Это заболевание вызывает воспаление легких и может привести к тяжелой форме пневмонии.

Инкубационный период продолжается от двух до 10 дней. Сначала заболевание похоже на грипп. Больные чувствуют общую усталость, у них повышается температура (до 39,5 градусов или даже выше), возникает головная и мышечная боль, появляется сухой кашель.

С развитием болезни может появиться боль в груди, одышка, боль в животе, понос и рвота, а также галлюцинации.

Разносчиками заболевания являются живущие в воде бактерии legionella, активизирующиеся при повышении температуры.

Обычно источниками заражения являются системы водоснабжения больших зданий, градирни, системы кондиционирования воздуха, фонтаны и пруды, а также душевые, расположенные, например, в раздевалках общественных бассейнов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, наиболее распространенной формой передачи болезни является вдыхание загрязненного аэрозоля, образующегося при распылении воды, струй или тумана из загрязненных источников воды.

Заболевание получило свое название от первой известной вспышки, которая произошла в 1976 году в одном из отелей Филадельфии, где проводилась конференция ассоциации военных ветеранов «Американского Легиона». Тогда заболели более 220 человек, из которых 34 умерли.