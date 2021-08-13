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вчера 22:17
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Взрыв произошел в маршрутке в России, пострадали 14 человек
ВОРОНЕЖ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Взрыв газового оборудования произошел в маршрутке в Воронеже. Количество пострадавших выросло до 14, они доставлены в больницы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
Об этом ТАСС сообщил представитель центра медицины катастроф.
«У нас 14 человек доставлены в областную больницу № 1 и больницу скорой медицинской помощи, предварительно, четверо в тяжелом состоянии: двое в ожоговом отделении и двое с другими травмами. Но на месте еще работают бригады скорой помощи», - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что одна из пострадавших в результате взрыва находится в крайне тяжелом состоянии, ей оторвало голени. Двоих пострадавших доставили в ожоговый центр.
На место выехали семь бригад скорых. ЧП произошло в центре города. В результате происшествия автобус ПАЗ полностью сгорел, возгорание ликвидировано. Профильные службы обследуют транспорт, отрабатывается несколько версий произошедшего.
Информация об обстоятельствах произошедшего и состоянии пострадавших уточняется.
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