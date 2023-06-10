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    14 человек пострадали из-за сбоя в работе эскалатора в Южной Корее

    10 Июня 2023, 15:30

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - 14 человек пострадали в результате сбоя в работе эскалатора на одной из станций метро в Южной Корее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Korea Herald.

    Инцидент произошел на станции Сунэ в городе Соннаме, когда эскалатор внезапно сменил направление.

    Об инциденте сообщили в пожарную службу Южной Кореи примерно в 8:20 утра. По их данным, трое человек с серьезными травмами были госпитализированы, а 11 человек с легкими травмами были отправлены домой после оказания медицинской помощи.

    Во второй половине дня Корейская железнодорожная корпорация (Korea Railroad Corporation) опубликовала заявление с извинениями.

    Компания пообещала приложить все усилия для улучшения процедур технического осмотра и технического обслуживания объекта, а также для принятия надлежащих мер в целях предотвращения повторения подобных случаев.

    Кроме того, Korail заявила, что проведет капитальный ремонт всех эскалаторов на станциях метро по всей стране и продолжит расследование инцидента совместно с Корейским агентством по безопасности лифтов.

    По данным Korail, эскалатор был установлен в 2009 году, а в 2020 году был добавлен дополнительный аварийный тормоз.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

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