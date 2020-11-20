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    14 человек погибли в страшном ДТП в Индии

    20 Ноября 2020, 19:23

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 14 человек, включая 6 детей, погибли в северном индийском штате Уттар-Прадеш в результате столкновения автомобиля с грузовиком, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на газету «Hindustan Times».

    Как сообщили официальные лица, авария произошла в городе Пратапгархе, примерно в 170 километрах (105 милях) от столицы штата Лакхнау. Поздно вечером в четверг внедорожник врезался в припаркованный на шоссе Прайаградж - Лакхнау грузовик.

    По данным районной полиции, жертвы несчастного случая возвращались после свадьбы в соседней деревне. Из пассажиров, находившихся во внедорожнике, никто не выжил.

    «Внедорожник врезался в грузовик, припаркованный на обочине шоссе. Все умершие дети были в возрасте от 7 до 15 лет», - добавили в ведомстве.

    По словам местных жителей, внедорожник был сильно поврежден в результате удара, кроме того, полиция столкнулась с трудностями при проведении спасательной операции и из-за темноты.

    Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх, выражая сожаление по поводу инцидента, попросил чиновников оказать возможную помощь пострадавшим.

    В заявлении офиса министра говорится, что семья погибших получила компенсацию в размере 200 тысяч индийских рупий (2 700 долларов США).

    Согласно статистике британской компании «1st Move International», в 2019 году Индия заняла лидирующее место в мире по количеству смертельных аварий на автомобильных дорогах.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    ДТП Индия
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