14 человек погибли в Калифорнии из-за шторма

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шторм, обрушившийся на Калифорнию, унес жизни 14 человек. В прибрежном районе Монтесито паводковые воды унесли пятилетнего мальчика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

Мальчик и его мать находились в машине, когда на автомобиль обрушился поток воды. Прохожие вытащили мать из грузовика, но видели, как мальчика вынесло из машины. Позже его ботинок нашли спасатели, они искали мальчика семь часов, пока водолазов не отозвали из-за опасности для жизни.

По данным национальной метеорологической службы США, за 12 часов в регионе выпало до 20 см осадков. Десятки тысяч домов и 100 тысяч человек остаются без электричества.

В понедельник президент США Джо Байден объявил в Калифорнии чрезвычайное положение. Жителей в срочном порядке эвакуируют.

Монтесито расположен недалеко от Санта-Барбары, здесь живут многие знаменитости, в том числе принц Гарри и его жена Меган, а также известная телеведущая Опра Уинфри.

Ранее чрезвычайное положение объявляли в Калифорнии из-за шторма. Под угрозой наводнения находились около 35 миллионов человек или 90% населения Калифорнии.

Видео: nytimes.com

Фото: Getty Images