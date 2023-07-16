14 человек едва не утонули на Капшагайском водохранилище

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - На Капшагайском водохранилище за два дня спасены семья из восьми человек и еще шестеро отдыхающих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС Алматинской области сообщили, что 15 июля в 17:50 часов во время профилактического патрулирования спасателями на городском пляже Капшагайского водохранилища были спасены двое взрослых и шестеро детей, которые, катаясь на катамаране, отдалились от берега на расстояние около километра и не смогли самостоятельно вернуться.

«Спасатели, вовремя заметив накренившийся катамаран с людьми, незамедлительно направились на место происшествия. По прибытию было обнаружено, что катамаран уже наполнялся водой, а люди паниковали», - уточнили в пресс-службе ДЧС региона.

Силами 4 спасателей на двух единицах плавсредств были спасены двое взрослых, 1988 и 1989 года рождения, а также шестеро детей, двое из которых 2010 года рождения, остальные 2011, 2012, 2013, 2015 годов рождения. Вся семья была доставлена на берег, в медицинской помощи не нуждалась.

В тот же день, 15 июля в 12:50 часов на городском пляже Капшагайского водохранилища был спасен мужчина, 1993 года рождения, который, проигнорировав установленный знак «Купаться запрещено! Осторожно, яма!», купался в запрещенном месте. В результате он провалился в яму и начал тонуть.

«Силами спасателей и плавательного средства оперативно-спасательного отряда города Конаева мужчина был спасен. В медицинской помощи не нуждался», - добавили в ведомстве.

Кроме того,16 июля подросток едва не утонул на Капшагайском водохранилище.

У него начались судороги из-за переохлаждения и он начал тонуть. Его вовремя заметили спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС на расстоянии 50 метров от берега во время профилактического патрулирования.

Он был спасен с помощью спасательного круга и доставлен на берег. В медицинской помощи не нуждался.

Также 16 июля четыре человека едва не утонули на Капшагайском водохранилище. Спастись им удалось благодаря спасателям оперативно-спасательного отряда ДЧС области.

«Тонущих вовремя заметили спасатели на городском пляже на расстоянии 100 метров от берега во время профилактического патрулирования. В результате оперативно проведенных спасательных работ на берег были доставлены двое мужчин, 1984 и 1977 года рождения, и две женщины, 1986 и 1995 года рождения. В медицинской помощи спасенные не нуждались», - отметили в департаменте по ЧС.

ДЧС Алматинской области просит соблюдать меры безопасности:

- Купайтесь только в разрешенных местах. Не заходите в воду в нетрезвом виде.

- Не купайтесь и не ныряйте в незнакомых местах. Не допускайте в воде шалости, связанные с захватами купающихся.

- Не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах.

- Не боритесь с сильным течением. Используйте его, чтобы приблизиться к берегу. Никогда не следует подплывать к водоворотам.

- Не переохлаждайтесь и не перегревайтесь. Не купайтесь, если температура воды ниже плюс 18 градусов.

- Не используйте для плавания доски, бревна, самодельные устройства.

- Не заплывайте далеко от берега на надувных матрасах или баллонах.

- Не позволяйте детям играть в местах, откуда можно упасть в воду.