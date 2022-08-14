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14 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»
14 Августа 2022 08:00

14 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

61 год назад (1961) родилась ОМАРБЕКОВА Жанат Ануарбековна - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VІI созыва, член Комитета по социально-культурному развитию.

Родилась в Восточно-Казахстанской области. Окончила Семипалатинский педагогический институт им. Н.К. Крупской; Казахстанско-российский университет.

Трудовая деятельность: преподаватель Семипалатинской средней школы № 39 (1983-1984); преподаватель физики в Экибастузском горном техникуме (1984-1986); преподаватель физики в Экибастузском СПТУ-14 (1986-1990); научный сотрудник МП «АЗАТ» (1990-1994); научный сотрудник ТОО «Спортивный центр активной реабилитации инвалидов «Жанат» (1994-1999); директор Экибастузского филиала Казахского государственного женского педагогического института (1999-2008); коммерческий директор ТОО «Спортивный центр активной реабилитации инвалидов «Жанат» (2008-2009); главный эксперт управления координационной работы и международного сотрудничества Министерства образования и науки РК (2009-2010); президент Республиканского общественного объединения «Казахстанская конфедерация инвалидов» (с 2010); генеральный директор ТОО «Спортивный центр активной реабилитации инвалидов «Жанат» (2010-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2016-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награждена медалями «Шапағат», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «Қазақстан Конституциясына 25 жыл», «Астана 20 жыл»; нагрудным знаком «Белсенді қызметі үшін». Лауреат премии «Қайсар тұлға» за вклад в развитие паралимпийского спорта.


60 лет назад (1962) родился ТУРГУМБАЕВ Ерлан Заманбекович - советник Президента Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист-правовед (1984); Казахский национальный университет им. аль-Фараби, экономист (2003).

Трудовая деятельность: оперуполномоченный отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Саранского горисполкома Карагандинской области (1984-1986); оперуполномоченный, следователь, старший следователь, заместитель начальника, начальник следственного отдела - заместитель начальника Алатауского РОВД г. Алматы (1986-1993); заместитель начальника следственного управления ГУВД г. Алматы (1993-1995); начальник Калининского РОВД (1995); начальник отдела ГСК по Бостандыкскому р-ну г. Алматы (1995-1996); начальник управления налоговых расследований главного управления налоговой полиции Государственного налогового комитета РК (1996-1997); начальник следственного управления ГУВД г. Алматы (1997); начальник Жетысуского РУВД (1997); заместитель начальника ГУВД г. Алматы (1997-2000); начальник 9-го департамента Министерства внутренних дел РК (2000-2001); управляющий директор ЗАО «НАК «Казатомпром» (2001-2002); начальник 9-го департамента Министерства внутренних дел РК (02.2002-09.2002); начальник департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел РК (2002-2003); начальник УВД Северо-Казахстанской области (2003-2006); председатель Следственного комитета Министерства внутренних дел РК (05.2006-07.2006); начальник департамента внутренних дел г. Алматы (2006-2012); заместитель министра внутренних дел РК (2012-2019); министр внутренних дел Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности - с февраля 2022 года.

Награжден орденами «Айбын» ІІ ст., «Даңқ» ІІ ст., медалью «За вклад в развитие Евразийского экономического союза» (2019) и другими медалями; знаком «Кайсар» І ст., а также почетными грамотами МВД и ДВД.

60 лет назад (1962) родился КОШАНОВ Ерлан Жаканович - председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан; председатель партии «AMANAT».

Родился в Джезказганской (ныне - Карагандинской) области. Окончил Джезказганский филиал Карагандинского политехнического института (1984); Высшую коммерческую школу при Академии внешней торговли СССР (1991); Казахскую государственную академию управления (1999).

Трудовая деятельность: слесарь, мастер обогатительной фабрики НПО «Джезказганцветмет» (1986-1988); инструктор, заведующий отделом Джезказганского обкома ЛКСМК (1988-1990); ведущий, главный специалист, начальник отдела, заместитель председателя, председатель Жезказганского областного комитета по ВЭС (1990-1995); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (1996-1999); представитель Правительства РК в Парламенте РК (1999-2003); заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК (2001-2003); вице-министр транспорта и коммуникаций РК (2003-2006); председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК (2006-2007); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра - представитель Правительства в Мажилисе Парламента (2007-2012); руководитель канцелярии Премьер-Министра РК (2012-2017); аким Карагандинской области (2017-2019); руководитель Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности - с 2022 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2007), «Парасат» (2013), «Барыс» I ст. (2021); юбилейными медалями.


57 лет назад (1965) родился БАЙМЫРЗАЕВ Куат Маратулы - председатель правления - ректор Жетысуского государственного университета имени Ильяса Жансугурова.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, географ (1989).

Трудовая деятельность: заместитель секретаря комсомольской организации по идеологической работе в Казахском государственном университете имени С.М. Кирова (1989-1991); помощник ректора Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1991-1997); проректор по студенческим вопросам Казахского государственного университета имени аль-Фараби (1997-1998); проректор по общим и производственно-хозяйственным вопросам Казахского государственного университета имени аль-Фараби (1998-2001); декан географического факультета Казахского государственного национального университета имени аль-Фараби (2001-2004); ректор Костанайского государственного педагогического института (2004-2016).

На занимаемой должности - с декабря 2016 года.

награжден орденом «Құрмет» (2007); юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015); нагрудными знаками «Почетный работник образования Республики Казахстан» (2007), «Ы. Алтынсарин» (2008), «За вклад в обеспечение правопорядка» МВД РК (2014).

50 лет назад (1972) родился ВАСИЛЕНКО Роман Юрьевич - заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

Родился в Шымкенте. Окончил Военную академию экономики, финансов и права ВС Российской Федерации, референт-переводчик со знанием иностранных языков, специалист в международно-правовой области (1994).

Трудовая деятельность: старший специалист, референт международного отдела аппарата Президента РК (1994-1995); третий, второй секретарь посольства РК в Великобритании (1996-1999); помощник руководителя канцелярии Премьер-Министра РК (1999-2000); первый секретарь, советник Посольства РК в США (2000-2007); главный инспектор секретариата Государственного секретаря РК (2007-2008); консультант канцелярии Президента РК (03.2008-10.2008); инспектор, заместитель заведующего секретариатом Государственного секретаря РК (2008-2009); председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел РК (2009-2012); заместитель директора многофункционального научно-аналитического и гуманитарно-просветительского государственного учреждения «Назарбаев-центр» (2012-2013); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (2013-2014); председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел РК (2014-2016); заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2016-2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Словацкой Республике (2019-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

44 года назад (1978) родился ХАСЕНОВ Арман Аманжолович - руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Родился в г. Шахтинске Карагандинской области. Окончил экономический (1999), юридический (2003) факультеты Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова.

Трудовая деятельность: работал на различных должностях налоговых органов г. Астаны (1999-2003); проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил РК (2001-2002); проходил трудовую деятельность в органах прокуратуры Павлодарской области (2003-2009); занимал руководящие должности в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2009-2012); начальник 1 управления Следственного департамента Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) (2012-2014); работал на различных должностях в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, прокуратуре Южно-Казахстанской области (2014-2021); руководитель организационно-контрольного департамента (штаб) Агентства по противодействию коррупции (2021-2022).

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

36 лет назад (1986) родился АХМЕТОВ Жанат Сабыржанович - руководитель аппарата Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Родился в г. Омске (РФ), Окончил Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского.

Трудовая деятельность: и.о. эксперта управления организационно-правового обеспечения Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям РК (2008); эксперт, главный эксперт в структуре Министерства по чрезвычайным ситуациям РК (2008-2012); главный эксперт управления правового обеспечения юридического департамента Министерства экономического развития и торговли РК (2012-2013); руководитель управления правового обеспечения юридического департамента Министерства экономики и бюджетного планирования РК (с 2014 года Министерства национальной экономики) (2013-2016); заместитель директора юридического департамента Министерства информации и коммуникаций РК (2016-2019); директор юридического департамента Министерства информации и общественного развития РК (2019-2022).

На занимаемой должности - с мая 2022 года.


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