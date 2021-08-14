14 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1958) родился- президент АО «Национальный центр экспертизы и сертификации».

Родился в Алматинской области. Окончил Алматинский институт народного хозяйства, инженер-экономист; Казахский гуманитарно-юридический университет, юрист.

Трудовая деятельность: инженер института математики и механики Академии наук Казахской ССР; заместитель секретаря комитета комсомола Архитектурно-строительного института, инженер, руководитель Джамбульского районного информационно-вычислительного центра; работал на руководящих должностях предприятий в структуре Министерства культуры РК; менеджер государственного комитета по инвестициям РК; первый заместитель генерального директора РГП «Департамент по работе с дипломатическими представительствами Министерства иностранных дел Республики Казахстан»; советник департамента СНГ Министерства иностранных дел РК; генеральный директор РГП «Казахстанский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (1999-2000); президент АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» (2000-2009); вице-министр транспорта и коммуникаций РК (2009-2011); председатель Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК (2011-2012).

На занимаемой должности - с апреля 2012 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2008).

назад (1961) родилась- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VІI созыва, член Комитета по социально-культурному развитию.

Родилась в Восточно-Казахстанской области. Окончила Семипалатинский педагогический институт им. Н.К. Крупской; Казахстанско-российский университет.

Трудовая деятельность: преподаватель Семипалатинской средней школы № 39 (1983-1984); преподаватель физики в Экибастузском горном техникуме (1984-1986); преподаватель физики в Экибастузском СПТУ-14 (1986-1990); научный сотрудник МП «АЗАТ» (1990-1994); научный сотрудник ТОО «Спортивный центр активной реабилитации инвалидов «Жанат» (1994-1999); директор Экибастузского филиала Казахского государственного женского педагогического института (1999-2008); коммерческий директор ТОО «Спортивный центр активной реабилитации инвалидов «Жанат» (2008-2009); главный эксперт управления координационной работы и международного сотрудничества Министерства образования и науки РК (2009-2010); президент Республиканского общественного объединения «Казахстанская конфедерация инвалидов» (с 2010); генеральный директор ТОО «Спортивный центр активной реабилитации инвалидов «Жанат» (2010-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2016-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награждена медалями «Шапағат», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «Қазақстан Конституциясына 25 жыл», «Астана 20 жыл»; нагрудным знаком «Белсенді қызметі үшін». Лауреат премии «Қайсар тұлға» за вклад в развитие паралимпийского спорта.

назад (1962) родился- министр внутренних дел Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист-правовед (1984); Казахский национальный университет им. аль-Фараби, экономист (2003).

Трудовая деятельность: оперуполномоченный отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Саранского горисполкома Карагандинской области (1984-1986); оперуполномоченный, следователь, старший следователь, заместитель начальника, начальник следственного отдела - заместитель начальника Алатауского РОВД г. Алматы (1986-1993); заместитель начальника следственного управления ГУВД г. Алматы (1993-1995); начальник Калининского РОВД (1995); начальник отдела ГСК по Бостандыкскому р-ну г. Алматы (1995-1996); начальник управления налоговых расследований главного управления налоговой полиции Государственного налогового комитета РК (1996-1997); начальник следственного управления ГУВД г. Алматы (1997); начальник Жетысуского РУВД (1997); заместитель начальника ГУВД г. Алматы (1997-2000); начальник 9-го департамента Министерства внутренних дел РК (2000-2001); управляющий директор ЗАО «НАК «Казатомпром» (2001-2002); начальник 9-го департамента Министерства внутренних дел РК (02.2002-09.2002); начальник департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел РК (2002-2003); начальник УВД Северо-Казахстанской области (2003-2006); председатель Следственного комитета Министерства внутренних дел РК (05.2006-07.2006); начальник департамента внутренних дел г. Алматы (2006-2012); заместитель министра внутренних дел РК (2012-2019).

На занимаемой должности - с февраля 2019 года.

Награжден орденами «Айбын» ІІ ст., «Даңқ» ІІ ст., знаком «Кайсар» І ст., а также почетными грамотами МВД и ДВД.

назад (1962) родился- руководитель Администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в Джезказганской (ныне - Карагандинской) области. Окончил Джезказганский филиал Карагандинского политехнического института (1984); Высшую коммерческую школу при Академии внешней торговли СССР (1991); Казахскую государственную академию управления (1999).

Трудовая деятельность: слесарь, мастер обогатительной фабрики НПО «Джезказганцветмет» (1986-1988); инструктор, заведующий отделом Джезказганского обкома ЛКСМК (1988-1990); ведущий, главный специалист, начальник отдела, заместитель председателя, председатель Жезказганского областного комитета по ВЭС (1990-1995); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (1996-1999); представитель Правительства РК в Парламенте РК (1999-2003); заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК (2001-2003); вице-министр транспорта и коммуникаций РК (2003-2006); председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК (2006-2007); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра - представитель Правительства в Мажилисе Парламента (2007-2012); руководитель канцелярии Премьер-Министра РК (2012-2017); аким Карагандинской области (2017-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

Награжден орденами «Парасат» (2013), «Құрмет» (2007), юбилейными медалями.

назад (1972) родился- Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Словацкой Республике.

Родился в г. Шымкенте. Окончил Военную академию экономики, финансов и права ВС Российской Федерации, референт-переводчик со знанием иностранных языков, специалист в международно-правовой области (1994).

Трудовая деятельность: старший специалист, референт международного отдела аппарата Президента РК (1994-1995); третий, второй секретарь посольства РК в Великобритании (1996-1999); помощник руководителя канцелярии Премьер-Министра РК (1999-2000); первый секретарь, советник Посольства РК в США (2000-2007); главный инспектор секретариата Государственного секретаря РК (2007-2008); консультант канцелярии Президента РК (03.2008-10.2008); инспектор, заместитель заведующего секретариатом Государственного секретаря РК (2008-2009); председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел РК (2009-2012); заместитель директора многофункционального научно-аналитического и гуманитарно-просветительского государственного учреждения «Назарбаев-центр» (2012-2013); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (2013-2014); председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел РК (2014-2016); заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

На занимаемой должности - с декабря 2019 года.

назад (1980) родился- аким города Сарани Карагандинской области.

Родился в г. Караганда. Окончил Карагандинский юридический институт МВД РК им. Б. Бейсенова, юрист; Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, экономист.

Трудовая деятельность: работа в департаменте таможенного контроля по г. Алматы (2002-2005); руководитель ТОО «Терма-Аксай», г. Алматы (строительная компания) (2005-2008); директор ТОО «Горнорудная компания», г. Караганда (2009-2011); начальник управления проблемных долгов АО «БТА Банк», г. Алматы (2011); начальник управления предпринимательства и промышленности акимата Карагандинской области (2012-2013); заместитель акима г. Караганды (2013); аким Октябрьского района г. Караганды (2013-2017).

На занимаемой должности - с мая 2017 года.