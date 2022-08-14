Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
14 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»
14 Августа 2022 07:00

14 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День строителя в Казахстане

Профессиональный праздник работников строительной отрасли отмечается ежегодно во второе воскресенье августа. Утвержден постановлением Правительства «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» от 31 октября 2017 года № 689.

После распада СССР профессиональный праздник также ежегодно в этот день отмечают все, кто имеет непосредственное отношение к строительству в Армении, Беларуси, Кыргызстане, России, Украине.

СОБЫТИЯ

В 1991 году в Ташкенте прошла встреча лидеров центральноазиатских республик - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. По ее результатам было принято коммюнике, в котором констатировались ухудшение положения в регионе, обострение кризисных явлений во всех сферах народного хозяйства, социальной обстановки и межнациональных отношений. Выступая за сохранение Союза, участники встречи поддержали Договор о Союзе Суверенных Государств и обратились к другим республикам с предложением присоединиться к этому договору.

В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Гана.

Республика Гана - одна из наиболее экономически развитых стран Западной Африки. До 1957 года Гана была колонией Великобритании - «Золотой берег», ныне входит в Британское Содружество. Площадь - 241,9 тыс. км2. Столица - г. Аккра. Официальный язык - английский. Денежная единица - седи. Глава государства и правительства - президент, избираемый населением на 4 года (с правом одного переизбрания).

В 2004 году в российский прокат вышел фильм молодого казахстанского режиссера Гульшад Омаровой «Шиза». Картина снята при участии российского режиссера Сергея Бодрова-старшего, который является соавтором сценария. Фильм рассказывает о подростке - участнике преступной группы, организующей подпольные кулачные бои, который стремился скорее попасть во взрослую жизнь. Картина Г. Омаровой завоевала сердца европейцев - совместный российско-казахстанский проект «Шиза» был тепло встречен на 57-ом Каннском кинофестивале.

В 2005 году в Бишкеке Президент Казахстана принял участие в церемонии открытия нового здания Посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике.

В 2007 году в целях совершенствования системы государственного премирования за достижения в области науки и техники, литературы и искусства были учреждены Государственная премия Республики Казахстан в области науки и техники и Государственная премия Республики Казахстан в области литературы и искусства.

Государственная премия в области науки и техники присуждается гражданам Республики Казахстан за выдающиеся результаты в области фундаментальных и прикладных исследований, приводящие к значительному ускорению экономического и социального развития республики, выходу казахстанской науки и техники на уровень передовых достижений в мире.

Государственная премия в области литературы и искусства присуждается гражданам Республики Казахстан за выдающиеся произведения в области литературы и искусства, признанные особо ценным вкладом в развитие отечественной культуры.

В 2009 году в Дели, в Университете имени Джавахарлала Неру, состоялась презентация книги «Современный Казахстан: путь вперед». Книга, в которой опубликованы статьи ведущих казахстанских аналитиков о социально-политических и экономических процессах в Республике Казахстан и развитии двусторонних отношений с Республикой Индия, выпущена научно-исследовательским «Евразийским фондом» и посвящена успешному государственному визиту Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Индию в январе 2009 года.

В 2012 году студентка второго курса кафедры музыкального образования Павлодарского государственного педагогического института Роза Мукатаева заняла первое место на молодежном фестивале эстрадных исполнителей «Виват, Италия!», который проходил в итальянском городе Римини.

На фестивале в ее исполнении прозвучала песня на итальянском языке «Посвящение Карузо», которая покорила сердца членов жюри и принесла девушке победу в номинации «Эстрадный вокал».

В 2013 году в Казахстане открылся Международный учебный центр по авиационной безопасности, создание которого было направлено на реализацию программы Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по безопасности «ISD-Security», а также повышение безопасности воздушных перевозок на территории РК и других стран Центрально-Азиатского региона. Это третий учебный центр на постсоветском пространстве (после Киева и Москвы), который осуществляет подготовку и переподготовку специалистов служб авиационной безопасности аэропортов и авиакомпаний.

В 2016 году в Павлодарском областном художественном музее открылась выставка памяти известного мастера кисти Галыма Каржасова (1954-2016).

Галым Каржасов - лауреат Президентской премии 1998 года, лауреат международного фестиваля искусств «Мастер-класс Казахстан-2000». Работы Г. Каржасова находятся в фондах Государственного музея изобразительных искусств им. А. Кастеева, Павлодарского, Семейского, Атырауского и Карагандинского художественных музеев, в частных собраниях Казахстана, Франции, Германии и Канады.

В 2016 году сотрудники археологической экспедиции Сарыаркинского археологического института недалеко от Караганды раскопали уникальный ступенчатый мавзолей бегазы-дандыбаевского времени (XV-X вв. до н.э.). Своими формами это величественное погребальное сооружение напоминает знаменитые египетские пирамиды примерно того же исторического периода и особенно - ступенчатую пирамиду фараона Джосера. Судя по монументальной конструкции, этот мавзолей возвели в Сарыарке более трех тысяч лет тому назад для местного «фараона» - вождя или кагана местного могущественного племени периода поздней бронзы. Все находки и материалы этого уникального памятника были выставлены в экспозиции Музея археологии Карагандинского университета.

В 2017 году 12 медалей привезли казахстанские спортсмены с чемпионата мира по муайтай среди юношей и молодежи, прошедшего в столице Королевства Таиланд Бангкоке. Во время соревнований нашим спортсменам конкуренцию составили представители России и сборной Таиланда. Всего в чемпионате мира приняло участие более 1 тыс. спортсменов из 79 стран мира.

В 2019 году Фонд Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы начал реализацию новой инициативы по поддержке и развитию молодых талантов и лидеров «Eл үміті».

Миссия инициативы «Eл үміті» - это содействие в поиске и поддержке наших талантливых детей и молодежи, в том числе, проживающих за границей. В рамках данной инициативы планируется максимально охватить молодое поколение страны, учесть их особенности, таланты, научный и лидерский потенциал, а также постараться дать каждому возможность равного старта в дальнейшей самореализации.

В 2020 году на родной земле Шамши Калдаякова, который родился и вырос в Отрарском районе Туркестанской области и стал «королем казахского вальса», открылся музей.

В музее имеются уникальные экспонаты, которыми пользовался сам великий композитор, такие как его любимая мандолина и другие предметы. Национальный музей РК привез и подарил открывшемуся музею головной убор казахского композитора.

В 2021 году за вклад в укрепление отношений между Казахстаном и Пакистаном казахстанскому дипломату Бахытбеку Шабарбаеву от имени президента Пакистана была вручена награда «Ситара и-Пакистан».

«Ситара и-Пакистан» - высшая гражданская награда и знак отличия Пакистана, вручаемая президентом страны иностранным гражданам, а также за высшую степень заслуги перед страной.


Новости по теме
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 августа
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 августа
18 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»
Читайте также
Фильм венгерского режиссера об Ашаршылык покажут в 2023 году
19 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»
19 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»
18 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»
17 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»
17 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»
Где в Алматы можно найти древние монеты
Ценные архивные документы передала Казахстану Турция
Новости партнеров
Популярное
1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
5 Можно ли казахстанцам плевать в урну

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Марат Шибутов
Школьная форма особо не нужна
Архив