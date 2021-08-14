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14 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

14 Августа 2021 07:00
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14 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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СОБЫТИЯ

В 1991 году в Ташкенте прошла встреча лидеров центральноазиатских республик - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. По ее результатам было принято коммюнике, в котором констатировались ухудшение положения в регионе, обострение кризисных явлений во всех сферах народного хозяйства, социальной обстановки и межнациональных отношений. Выступая за сохранение Союза, участники встречи поддержали Договор о Союзе Суверенных Государств и обратились к другим республикам с предложением присоединиться к этому договору.

В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Гана.

Республика Гана - одна из наиболее экономически развитых стран Западной Африки. До 1957 года Гана была колонией Великобритании - «Золотой берег», ныне входит в Британское Содружество. Площадь - 241,9 тыс. км2. Столица - г. Аккра. Официальный язык - английский. Денежная единица - седи. Глава государства и правительства - президент, избираемый населением на 4 года (с правом одного переизбрания).

В 2004 году в российский прокат вышел фильм молодого казахстанского режиссера Гульшад Омаровой «Шиза». Картина снята при участии российского режиссера Сергея Бодрова-старшего, который является соавтором сценария. Фильм рассказывает о подростке - участнике преступной группы, организующей подпольные кулачные бои, который стремился скорее попасть во взрослую жизнь. Картина Г. Омаровой завоевала сердца европейцев - совместный российско-казахстанский проект «Шиза» был тепло встречен на 57-ом Каннском кинофестивале.

В 2005 году в Бишкеке Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия нового здания Посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике.

В 2007 году в целях совершенствования системы государственного премирования за достижения в области науки и техники, литературы и искусства были учреждены Государственная премия Республики Казахстан в области науки и техники и Государственная премия Республики Казахстан в области литературы и искусства.

Государственная премия в области науки и техники присуждается гражданам Республики Казахстан за выдающиеся результаты в области фундаментальных и прикладных исследований, приводящие к значительному ускорению экономического и социального развития республики, выходу казахстанской науки и техники на уровень передовых достижений в мире.

Государственная премия в области литературы и искусства присуждается гражданам Республики Казахстан за выдающиеся произведения в области литературы и искусства, признанные особо ценным вкладом в развитие отечественной культуры.

В 2009 году в Дели, в Университете имени Джавахарлала Неру, состоялась презентация книги «Современный Казахстан: путь вперед». Книга, в которой опубликованы статьи ведущих казахстанских аналитиков о социально-политических и экономических процессах в Республике Казахстан и развитии двусторонних отношений с Республикой Индия, выпущена научно-исследовательским «Евразийским фондом» и посвящена успешному государственному визиту Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Индию в январе 2009 года.

В 2012 году студентка второго курса кафедры музыкального образования Павлодарского государственного педагогического института Роза Мукатаева заняла первое место на молодежном фестивале эстрадных исполнителей «Виват, Италия!», который проходил в итальянском городе Римини.

На фестивале в ее исполнении прозвучала песня на итальянском языке «Посвящение Карузо», которая покорила сердца членов жюри и принесла девушке победу в номинации «Эстрадный вокал».

В 2013 году в Казахстане открылся Международный учебный центр по авиационной безопасности, создание которого было направлено на реализацию программы Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по безопасности «ISD-Security», а также повышение безопасности воздушных перевозок на территории РК и других стран Центрально-Азиатского региона. Это третий учебный центр на постсоветском пространстве (после Киева и Москвы), который осуществляет подготовку и переподготовку специалистов служб авиационной безопасности аэропортов и авиакомпаний.

В 2016 году в Павлодарском областном художественном музее открылась выставка памяти известного мастера кисти Галыма Каржасова (1954-2016).

Галым Каржасов - лауреат Президентской премии 1998 года, лауреат международного фестиваля искусств «Мастер-класс Казахстан-2000». Работы Г. Каржасова находятся в фондах Государственного музея изобразительных искусств им. А. Кастеева, Павлодарского, Семейского, Атырауского и Карагандинского художественных музеев, в частных собраниях Казахстана, Франции, Германии и Канады.

В 2016 году 11-летняя Жанель Садуакас, представлявшая Казахстан на детской «Новой волне», вошла в тройку победителей и получила приз за самый большой фан-клуб в истории конкурса. Участниками конкурса были 15 детей в возрасте от 8 до 12 лет из 11 стран мира, в том числе России, Армении, Латвии, Мальты, Казахстана, Кыргызстана, Кореи и Румынии.

В 2016 году сотрудники археологической экспедиции Сарыаркинского археологического института недалеко от Караганды раскопали уникальный ступенчатый мавзолей бегазы-дандыбаевского времени (XV-X вв. до н.э.). Своими формами это величественное погребальное сооружение напоминает знаменитые египетские пирамиды примерно того же исторического периода и особенно - ступенчатую пирамиду фараона Джосера. Судя по монументальной конструкции, этот мавзолей возвели в Сарыарке более трех тысяч лет тому назад для местного «фараона» - вождя или кагана местного могущественного племени периода поздней бронзы. Все находки и материалы этого уникального памятника были выставлены в экспозиции Музея археологии Карагандинского университета.

В 2017 году 12 медалей привезли казахстанские спортсмены с чемпионата мира по муайтай среди юношей и молодежи, прошедшего в столице Королевства Таиланд Бангкоке. Во время соревнований нашим спортсменам конкуренцию составили представители России и сборной Таиланда. Всего в чемпионате мира приняло участие более 1 тыс. спортсменов из 79 стран мира.

В 2019 году Фонд Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы начал реализацию новой инициативы по поддержке и развитию молодых талантов и лидеров «Eл үміті».

Миссия инициативы «Eл үміті» - это содействие в поиске и поддержке наших талантливых детей и молодежи, в том числе, проживающих за границей. В рамках данной инициативы планируется максимально охватить молодое поколение страны, учесть их особенности, таланты, научный и лидерский потенциал, а также постараться дать каждому возможность равного старта в дальнейшей самореализации.

В 2020 году короткометражный фильм «История цивилизации» казахстанского режиссера Жаннат Альшановой удостоился награды на международном кинофестивале в Швейцарии.

«Это абсолютно невероятно, наш фильм «История цивилизации» выиграл серебряного леопарда (pardini d'argento) на МКФ Локарно!» - сообщила Жаннат Альшанова.

В 2020 году на родной земле Шамши Калдаякова, который родился и вырос в Отрарском районе Туркестанской области и стал «королем казахского вальса», открылся музей.

В музее имеются уникальные экспонаты, которыми пользовался сам великий композитор, такие как его любимая мандолина и другие предметы. Национальный музей РК привез и подарил открывшемуся музею головной убор казахского композитора.


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#История Казахстана   #Дата  
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