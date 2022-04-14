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    14 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    14 Апреля 2022, 08:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    55 лет назад (1967) родился САДЫКОВ Кайрат Ануарбекович - командующий войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.

    Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище (1988); академические курсы при Национальном университете обороны им. Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации (2010); Университет им. Д. Кунаева, юриспруденция (2013).

    Трудовая деятельность: заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны (по воспитательной и идеологической работе) - начальник главного управления воспитательной и идеологической работы Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.

    На занимаемой должности - с мая 2019 года.

    Награжден орденами «Айбын» II степени, «Жауынгерлік ерлігі үшін» и юбилейными медалями.

    39 лет назад (1983) родился ЖУМИН Данат Есболович - руководитель Проектного офиса по развитию креативных индустрий.

    Родился в Костанайской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, политология (2006); Университет Монтаны (штат Монтана, США), магистр государственного управления (2009); Гарвардскую школу бизнеса, подготовка высших руководителей.

    Трудовая деятельность: руководитель республиканской студенческой и молодежной организации (2002-2007); работа в сфере государственного управления (2009-2011); директор департамента АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы»; советник ректора Академии государственного управления при Президенте РК; заместитель директора Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте РК; национальный эксперт Европейской комиссии по вопросам реформы государственного управления, внештатный советник руководителя канцелярии Премьер-Министра РК; бизнес в сфере рекламы, маркетинга и PR (2011-2013); руководитель секретариата - советник председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (2013-2014); внештатный советник акима г. Шымкент (2015-2018); заместитель акима г. Шымкент (2018-2019); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2019-2021).

    На занимаемой должности - с марта 2021 года.

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