14 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1993 году Верховный Совет Республики Казахстан принял Закон «О реабилитации жертв массовых политических репрессий». Под реабилитацией подразумевается признание лица в судебном либо ином установленном законом порядке жертвой политических репрессий или пострадавшим от политических репрессий, восстановление его нарушенных прав, возмещение причиненного морального или материального ущерба.

«Верховный Совет Республики Казахстан принимает настоящий Закон, будучи исполнен решимости восстановить справедливость по отношению к людям, подвергшимся массовым политическим репрессиям, с целью реабилитации всех жертв этих репрессий, обеспечения максимально возможной в настоящее время компенсации причиненного им морального и материального ущерба»...

В 2000 году была создана компания «Казахстанкаспийшельф». Было отработано более 26 тыс. км сейсмических профилей на площади около 100 тыс. кв. м. «Казахстанкаспийшельф» привлек ряд иностранных нефтяных компаний, и был образован уникальный международный консорциум по Каспийскому морю (CSC). По разведанным запасам нефти Казахстан вышел на 13, по газу - на 15 место в мире.

В 2001 году областной центр Алматинской области был перенесён из Алматы в Талдыкорган. Территория области составляет 223,9 тыс. кв. км. Расстояние от Талдыкоргана до Астаны - 1505 км. В области - 16 сельских районов, 3 города областного и 7 районного значения, 1 поселок, 759 сел, 1 поселковый и 251 сельский округ.

В 2006 году детской художественной школе № 1 города Павлодара был присвоен статус клуба ЮНЕСКО. Высокую оценку международной организации получили достижения педагогического коллектива школы в развитии творческих способностей детей, успехи юных художников на международных выставках и фестивалях.

В 2010 году лицею № 1 г. Грозного было присвоено имя Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Специально к переименованию лицея в фойе школы был установлен бюст Главы Казахстана Н. Назарбаева. В дар лицею от Президента РК Нурсултана Назарбаева переданы микроавтобус «Ford», библиотека, а также интерактивная доска для компьютерного класса.

В 2010 году Комитет гражданской авиации РК выдал свидетельство о государственной регистрации первым трем самолетам отечественного производства «Арай», изготовленным по канадской лицензии алматинским малым предприятием «АвиаМастер Эйркрафт.

Цельнометаллические самолеты «Арай» имеют особо прочную конструкцию, способность короткого взлета и посадки с грубых, неподготовленных площадок, четырехместную кабину и дальность полета более 1000 км. Самолет оснащен американским двигателем Лайкоминг особой конструкции, работающим на обычном казахстанском автомобильном бензине А-95. Экономичный, неприхотливый и надежный «Арай» заменит дорогостоящие вертолеты при патрулировании протяженных нефтегазопроводов, линий электропередач, государственной границы, а также для санитарных рейсов в удаленных малодоступных районах.

В 2014 году в Анкаре прошла фотовыставка, посвященная предстоящей международной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане. Она организована в рамках Дней Казахстана в центральном культурном центре имени Ататюрка в Анкаре. Здесь были также проведены конференция, выставка книг о Казахстане и произведений Президента РК Нурсултана Назарбаева, переведенных на турецкий язык.

В 2015 году в Москве, в музейно-выставочном центре на ВДНХ, открылась выставка, посвященная национальной валюте и почтовым маркам Казахстана. В экспозиции были представлены 54 банкноты национальной валюты, 111 памятных монет из серебра, еще 51 серебряная монета в наборах, а также художественно оформленные копии памятных банкнот национальной валюты серии «Самрук», полиграфическая и прочая продукция.

На выставке также были представлены 96 листов с марками различных тематик, в том числе посвященных знаковым политическим событиям, таким как проведение саммита ОБСЕ в г. Астане, юбилейные даты создания ОДКБ и ШОС.

В 2017 году популярная венгерская газета «Мадьяр Немзет» опубликовала статью известного политического журналиста Габора Штира со ссылкой на республиканское издание «Егемен Қазақстан» о программной статье Президента Казахстана «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». В ней сообщается, что Нурсултан Назарбаев провозглашает масштабную программу духовной модернизации. Данное направление будет содействовать амбициозной программе технологической модернизации, упрощая изучение дисциплин на английском языке и позволяя вести многие предметы на языке Шекспира уже с начальных классов.