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14 900 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане

5 Февраля 2022 08:15
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14 900 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 14900 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 4263,

город Алматы - 1680,

Акмолинская область - 1017,

Актюбинская область - 841,

Алматинская область - 212,

Атырауская область - 756,

Восточно-Казахстанская область - 378,

Жамбылская область - 66,

Западно-Казахстанская область - 140,

Карагандинская область - 2887,

Костанайская область - 803,

Кызылординская область - 148,

Мангистауская область - 249,

Павлодарская область - 783,

Северо-Казахстанская область - 539,

Туркестанская область - 138.

Итого выздоровевших в Казахстане - 1143107.



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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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