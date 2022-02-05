Новости
14 900 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане
5 Февраля 2022 08:15
Поделиться:
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 14900 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Новости по темеКоронавирус в Казахстане: три региона - в «зеленой» зоне 5721 человек заболели коронавирусом в Казахстане В Жанаозене усилена работа службы скорой помощи
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 4263,
город Алматы - 1680,
Акмолинская область - 1017,
Актюбинская область - 841,
Алматинская область - 212,
Атырауская область - 756,
Восточно-Казахстанская область - 378,
Жамбылская область - 66,
Западно-Казахстанская область - 140,
Карагандинская область - 2887,
Костанайская область - 803,
Кызылординская область - 148,
Мангистауская область - 249,
Павлодарская область - 783,
Северо-Казахстанская область - 539,
Туркестанская область - 138.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1143107.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Коронавирус в Казахстане: три региона - в «зеленой» зоне
- Более 110 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса
- Новый начальник ДП Актюбинской области провел прием граждан
- 5721 человек заболели коронавирусом в Казахстане
- Больными КВИ занято 20% мест в реанимациях Атырау
- В Жанаозене усилена работа службы скорой помощи
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн