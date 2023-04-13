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    139 раз превысил скорость житель ЗКО за 10 дней

    13 Апреля 2023, 14:23

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 139 раз превысил скорость за 10 дней житель ЗКО. Общая сумма штрафа составила около 4 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    «Пользуясь тем, что у авто нет казахстанской регистрации местный лихач разъезжал по городу не соблюдая ПДД, надеясь на то, что его автомобиль не смогут вычислить по базам и его действия останутся безнаказанными. Сотрудникам УАП ДП ЗКО удалось задержать нарушителя. Как оказалось, водитель не имел прав на управления ТС», - говорится в сообщении.

    Автомобиль изъят и водворен на штрафстоянку, а его владельцу теперь придется выплачивать немалую сумму штрафа.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью
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