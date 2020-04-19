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    1373 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Азербайджане

    19 Апреля 2020, 06:24

    БАКУ. КАЗИНФОРМ — В Азербайджане выявлено еще 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб при правительстве страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно информации, выздоровели и выписаны из больниц особого режима еще 62 человека, скончались еще три человека.

    В целом, до 18 апреля коронавирусом COVID-19 в стране заразились 1 373 человека, выздоровели -590, скончались-18. Продолжают лечение в больницах особого режима-756 человек, из них в тяжелом состоянии — 21, средней степени тяжести — 30, у остальных стабильное.

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Азербайджан
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