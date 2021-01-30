08:00, 30 Январь 2021 | GMT +6
1370 заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1370 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 139,
город Алматы - 90,
город Шымкент - 17,
Акмолинская область - 205,
Актюбинская область - 6,
Алматинская область - 83,
Атырауская область - 31,
Восточно-Казахстанская область - 67,
Жамбылская область - 27,
Западно-Казахстанская область - 91,
Карагандинская область - 81,
Костанайская область - 110,
Кызылординская область - 11,
Мангистауская область - 11,
Павлодарская область - 267,
Северо-Казахстанская область - 115,
Туркестанская область - 19.
Всего в стране выявлены 185 369 заболевших.