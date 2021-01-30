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    08:00, 30 Январь 2021 | GMT +6

    1370 заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1370 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 139,

    город Алматы - 90,

    город Шымкент - 17,

    Акмолинская область - 205,

    Актюбинская область - 6,

    Алматинская область - 83,

    Атырауская область - 31,

    Восточно-Казахстанская область - 67,

    Жамбылская область - 27,

    Западно-Казахстанская область - 91,

    Карагандинская область - 81,

    Костанайская область - 110,

    Кызылординская область - 11,

    Мангистауская область - 11,

    Павлодарская область - 267,

    Северо-Казахстанская область - 115,

    Туркестанская область - 19.

    Всего в стране выявлены 185 369 заболевших.



    Теги:
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