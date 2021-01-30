1370 заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1370 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 139,

город Алматы - 90,

город Шымкент - 17,

Акмолинская область - 205,

Актюбинская область - 6,

Алматинская область - 83,

Атырауская область - 31,

Восточно-Казахстанская область - 67,

Жамбылская область - 27,

Западно-Казахстанская область - 91,

Карагандинская область - 81,

Костанайская область - 110,

Кызылординская область - 11,

Мангистауская область - 11,

Павлодарская область - 267,

Северо-Казахстанская область - 115,

Туркестанская область - 19.

Всего в стране выявлены 185 369 заболевших.



