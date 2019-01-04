135 человек уволили с госслужбы по отрицательным мотивам в 2018 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции подвели итоги работы в 2018 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, за прошедший год в государственные органы и организации внесено 2053 представления об устранении причин и условий коррупции (в рамках статьи 200 УПК РК), в том числе в органы внутренних дел - 862, акиматы - 584, подразделения государственных доходов - 99, министерства здравоохранения - 30, сельского хозяйства - 33 и так далее», - сказал на брифинге в АДГСПК офицер по особо важным делам департамента Нацбюро по городу Астане Бауыржан Балгабеков.

Он отметил, что по результатам их рассмотрения к различной дисциплинарной ответственности привлечены 1211 должностных лиц, в том числе уволены с государственной службы 135, освобождены от занимаемой должности 76, предупреждены о неполном служебном соответствии 190, объявлен строгий выговор 281 сотруднику.

«На региональном уровне аналогичным образом рассмотрено 1067 представлений, в том числе в подразделениях акиматов - 332, органов внутренних дел - 380, юстиции - 24, государственных доходов - 43, субъектах квазигосударственного сектора - 44 и других территориальных подразделениях госорганов - 51. Такая практика будет продолжена и в этом году», - заверил представитель Антикоррупционной службы.