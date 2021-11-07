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1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане

7 Ноября 2021 08:01
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1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1349 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 104,

город Алматы - 211,

город Шымкент - 31,

Акмолинская область - 97,

Актюбинская область - 25,

Алматинская область - 89,

Атырауская область - 19,

Восточно-Казахстанская область - 82,

Жамбылская область - 18,

Западно-Казахстанская область - 52,

Карагандинская область - 129,

Костанайская область - 128,

Кызылординская область - 32,

Мангистауская область - 5,

Павлодарская область - 142,

Северо-Казахстанская область - 161,

Туркестанская область - 24.

Всего в стране выявлено 948 599 заболевших.


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#Здравоохранение  
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