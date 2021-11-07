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1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане
7 Ноября 2021 08:01
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НУР-СУЛТТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1349 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 104,
город Алматы - 211,
город Шымкент - 31,
Акмолинская область - 97,
Актюбинская область - 25,
Алматинская область - 89,
Атырауская область - 19,
Восточно-Казахстанская область - 82,
Жамбылская область - 18,
Западно-Казахстанская область - 52,
Карагандинская область - 129,
Костанайская область - 128,
Кызылординская область - 32,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 142,
Северо-Казахстанская область - 161,
Туркестанская область - 24.
Всего в стране выявлено 948 599 заболевших.
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