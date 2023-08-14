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    134 ребенка выпали из окон и балконов с начала года

    14 Августа 2023, 23:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года наибольшее количество выпадения детей из окон и балконов зарегистрировано в Карагандинской области - здесь произошло 20 таких случаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    19 случаев падения детей с высоты произошло в Астане, в Костанайской области зафиксировано 12 фактов, в Кызылординской области - 11.

    По республике с начала года выпали из окон и балконов 134 ребенка.

    Основные причины несчастных случаев – оставление детей без присмотра и невнимательного отношения взрослых.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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