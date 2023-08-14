134 ребенка выпали из окон и балконов с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года наибольшее количество выпадения детей из окон и балконов зарегистрировано в Карагандинской области - здесь произошло 20 таких случаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

19 случаев падения детей с высоты произошло в Астане, в Костанайской области зафиксировано 12 фактов, в Кызылординской области - 11.

По республике с начала года выпали из окон и балконов 134 ребенка.

Основные причины несчастных случаев – оставление детей без присмотра и невнимательного отношения взрослых.