1334 выпускника «Бастау Бизнес» запустили свое дело в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций директор Палаты предпринимателей г. Алматы Айтуар Кошмамбетов рассказал о мерах поддержки субъектов предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2025» в Алматы при Палате действует Центр обслуживания предпринимателей, который оказывает бесплатную сервисную поддержку бизнесу.

По состоянию на 2 ноября 2020 года, было оказано 4325 оффлайн-услуг, количество уникальных клиентов составило 3957 человек, оказано 572 онлайн-услуги 432 уникальным клиентам. Всего 29 консультантами оказано 4897 услуг, что составляет 108,55% плана. В этом году в экспериментальном режиме часть услуг переданы в аутсорсинг.

«Популярной услугой является составление бизнес-плана. Только в этом году наши консультанты написали 218 бизнес-планов на сумму 2,3 млрд тг. Из них в банках второго уровня одобрено 78 проектов на сумму 950 млн тг», — отметил Айтуар Кошмамбетов.

Действует программа «Бизнес-школа», где обучение прошли 1338 человек. По компоненту «Старшие сеньоры» с привлечением отечественных экспертов прошли две миссии в Алматы — для ТОО «Level A» и ТОО «DML».

В рамках проекта «Бастау Бизнес» 2600 человек завершили обучение (2128 слушателей получили сертификаты о завершении, 472 слушателя получили сертификаты об участии), из них: 48 участников имеют инвалидность, 400 — многодетные мамы и члены многодетных семей, 278 — малообеспеченные лица и члены семей, 448 — молодежь категории NEET (молодежь, которая в силу определенных обстоятельств социального и экономического характера не учится, не работает и не повышает квалификацию); 219 — предприниматели, кандастар — 39 участников, самозанятые — 217 участников и безработных — 951 участник.

В 2020 году на город было выделено 1705 грантов, из них 818 грантов получили выпускники «Бастау Бизнес» 2019 года, 687 — участники, завершившие обучение в 2020 году.

На сегодняшний день 1 334 выпускника 2020 года запустили свой бизнес, по пяти направлениям:

- швейный цех (ателье, ремонт одежды, подгонка, пошив) — 581;

- салон красоты (парикмахерские, центр ногтевого сервиса, центр макияжа) — 293;

- кондитерский цех (мини-пекарни, кондитерские, хлебобулочные изделия) — 95;

- общественное питание (столовая, фастфуд, фудкорты, кулинария, кофейня, донерные, кафетерии, пиццерия, бургерные) — 75;

- фотостудия (монтаж, видеозапись, фотосалоны) — 59.