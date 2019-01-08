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133 млрд тенге достигла сумма платежей в Фонд соцмедстрахования
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане c 1 июля 2017 года по 31 декабря 2018 года общая сумма платежей в НАО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС) составила 133 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.
В частности, из общего объема сумма отчислений работодателей за обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) составила 124,3 млрд тенге, или около 93,5% от всех поступлений. Сумма взносов индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера, составила 8,7 млрд тенге, или около 6,5%.
Сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей в ФСМС в декабре прошлого года составила 10,4 млрд тенге.
В разрезе регионов наибольшие суммы по-прежнему поступают из городов Алматы и Астана, а также из Карагандинской области.
Как отмечается, все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке РК, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС. Напомним, оказание медицинских услуг в рамках пакета ОСМС, согласно действующему законодательству, начнется в 2020 году.
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