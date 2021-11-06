1328 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1328 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 104

город Алматы - 198

город Шымкент - 23

Акмолинская область - 109

Актюбинская область - 48

Алматинская область - 130

Атырауская область - 22

Восточно-Казахстанская область - 88

Жамбылская область - 21

Западно-Казахстанская область - 47

Карагандинская область - 134

Костанайская область - 137

Кызылординская область - 19

Мангистауская область - 4

Павлодарская область - 143

Северо-Казахстанская область - 163

Туркестанская область - 31

Всего в стране выявлено 947250 заболевших.