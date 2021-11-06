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1328 человек заболели коронавирусом в Казахстане
6 Ноября 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1328 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 104
город Алматы - 198
город Шымкент - 23
Акмолинская область - 109
Актюбинская область - 48
Алматинская область - 130
Атырауская область - 22
Восточно-Казахстанская область - 88
Жамбылская область - 21
Западно-Казахстанская область - 47
Карагандинская область - 134
Костанайская область - 137
Кызылординская область - 19
Мангистауская область - 4
Павлодарская область - 143
Северо-Казахстанская область - 163
Туркестанская область - 31
Всего в стране выявлено 947250 заболевших.
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