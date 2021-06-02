1319 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1319 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 218,

город Алматы - 208,

город Шымкент - 46,

Акмолинская область - 77,

Актюбинская область - 20,

Алматинская область - 54,

Атырауская область - 82,

Восточно-Казахстанская область - 70,

Жамбылская область - 23,

Западно-Казахстанская область - 91,

Карагандинская область - 220,

Костанайская область - 39,

Кызылординская область - 7,

Мангистауская область - 53,

Павлодарская область - 58,

Северо-Казахстанская область - 37,

Туркестанская область - 16.

Всего в стране выявлен 388991 заболевший.



