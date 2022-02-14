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1311 человек заболели коронавирусом в Казахстане
14 Февраля 2022 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 311 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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Из них по регионам:
в городе Нур-Султане – 112,
в городе Алматы – 382,
в городе Шымкенте – 7,
в Акмолинской области –108,
в Актюбинской области – 22,
в Алматинской области – 70,
в Атырауской области – 17,
в ВКО – 36,
в Жамбылской области – 13,
в ЗКО – 36,
в Карагандинской области – 74,
в Костанайской области – 115,
в Кызылординской области – 12,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 157,
в СКО – 143,
в Туркестанской области – 2.
Всего в стране подтверждено 1 291 220 случаев.
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