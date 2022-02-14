+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -1 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

1311 человек заболели коронавирусом в Казахстане

14 Февраля 2022 08:01
Поделиться:
1311 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 311 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Новости по теме
Почти 452 тысячи жителей РК вакцинированы Pfizer
Сколько казахстанцев вакцинированы от COVID-19 Коронавирус: семь регинов Казахстана - в «красной» зоне 4 892 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане – 112,

в городе Алматы – 382,

в городе Шымкенте – 7,

в Акмолинской области –108,

в Актюбинской области – 22,

в Алматинской области – 70,

в Атырауской области – 17,

в ВКО – 36,

в Жамбылской области – 13,

в ЗКО – 36,

в Карагандинской области – 74,

в Костанайской области – 115,

в Кызылординской области – 12,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 157,

в СКО – 143,

в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 291 220 случаев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение  
Поделиться:
Новости по теме
Почти 452 тысячи жителей РК вакцинированы Pfizer
Сколько казахстанцев вакцинированы от COVID-19
Коронавирус: семь регинов Казахстана - в «красной» зоне
4 892 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
Популярное
1 Для меня очень важным является вопрос защиты прав человека - Президент РК
2 Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших в январских событиях
3 Еще одного участника ограбления оружейного магазина задержали в Алматы
4 Поклонница Димаша из Индонезии сшила казахский национальный костюм
5 Аким Алматы почтил память жертв январских событий
6 Кадровые назначения в РК за неделю
Читайте также
266 тысяч человек привились от COVID-19 в Атырауской области
Поликлинику и лечебно-реабилитационный центр строят в столице
Для меня очень важным является вопрос защиты прав человека - Президент РК
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших в январских событиях
Еще одного участника ограбления оружейного магазина задержали в Алматы
Поклонница Димаша из Индонезии сшила казахский национальный костюм
Аким Алматы почтил память жертв январских событий
Кадровые назначения в РК за неделю
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив