1311 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 311 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане – 112,

в городе Алматы – 382,

в городе Шымкенте – 7,

в Акмолинской области –108,

в Актюбинской области – 22,

в Алматинской области – 70,

в Атырауской области – 17,

в ВКО – 36,

в Жамбылской области – 13,

в ЗКО – 36,

в Карагандинской области – 74,

в Костанайской области – 115,

в Кызылординской области – 12,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 157,

в СКО – 143,

в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 291 220 случаев.