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131 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане

11 Июня 2020 20:10
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131 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 131 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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город Нур-Султан - 22,

город Алматы - 30,

город Шымкент - 1,

Восточно-Казахстанская область - 8,

Карагандинская область - 19,

Кызылординская область - 31,

Костанайская область - 2,

Западно-Казахстанская область - 13,

Павлодарская область - 1,

Мангистауская область - 4.

Итого выздоровевших в Казахстане - 8531:

г. Нур-Султан – 1793,

г. Алматы – 2006,

г. Шымкент – 455,

Акмолинская область – 145,

Актюбинская область – 252,

Алматинская область – 309,

Атырауская область – 892,

Восточно-Казахстанская область – 92,

Жамбылская область – 278,

Западно-Казахстанская область – 488,

Карагандинская область – 619,

Костанайская область – 155,

Кызылординская область – 346,

Мангистауская область – 204,

Павлодарская область – 182,

Северо-Казахстанская область – 48,

Туркестанская область – 267.


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#Здравоохранение   #Коронавирус  
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