1300 обследований автодорог провели в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – О достижениях в обеспечении общественной безопасности рассказал начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях повышения эффективности в вопросах дорожной безопасности в текущем году проведено 1300 обследований автодорог, в ходе которых выявлено 4489 дефектов. Кроме этого, проведена модернизация 10 постов стационарных систем фиксации нарушений правил дорожного движения «ReedSpeed» в систему «Оракул», - сообщил Нурлан Масимов. - В 2021 году мы приобрели 2 бортовых аппаратно-программных комплекса «Кибер-Шериф», позволяющих в автоматическом режиме фиксировать нарушения правил дорожного движения, а также проверять автомашины и водителей по имеющимся информационным базам».

Об этом начальник департамента полиции Павлодарской области заявил в ходе встречи с общественными организациями, волонтёрами региона и журналистами. Гости были приглашены в музей ДП, где для них провели обзорную экскурсию, показав экспонаты, повествующие об истории и становлении казахстанской полиции. Для присутствующих организовали и выставку с современным оборудованием, используемым для обеспечения общественной и дорожной безопасности, для раскрытия преступлений и своевременного реагирования на поступающие заявления. Нурлан Масимов в зале центра оперативного управления рассказал о работе по профилактике дорожно-транспортных происшествий и правонарушений общественной безопасности, о повышении эффективности полицейской работы при помощи цифровизации и обновления материально-технической базы. «В результате всех этих принимаемых мер отмечено снижение числа ДТП на 20%», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Гостям рассказали о работе центра оперативного управления, в котором видеонаблюдение в Павлодарской области ведут посредством 117 камер видеонаблюдения. Ещё 274 находятся в дежурных частях городов и районных центров. Кроме этого, есть онлайн-доступ к более чем 8 тысячам камер видеонаблюдения в организациях образования, жилых домах и организациях. «Камеры видеонаблюдения установлены и во всех кабинетах следователей подразделений полиции, где проводятся следственные действия. Всё происходящее здесь фиксируется круглосуточно. Это демонстрирует прозрачность работы полиции, позволяет исключить незаконные методы работы и коррупционные факты, а также другие различные правонарушения», - отметили в департаменте. Была затронута и тема введения новой программы «Ковровое покрытие», разработанной совместно с АО «Казактелеком». По этой программе запланировано внедрение систем видеонаблюдения, включающих в себя более 5,5 тысячи камер. «В настоящее время нами проводится большая работа для налаживания постоянного и продуктивного взаимодействия с населением, поэтому для поддержания безопасности граждан Министерством внутренних дел было разработано мобильное приложение «102», при помощи которого удобно направлять в полицию информацию о преступлениях и правонарушениях. Такое новшество пользуется большой популярностью среди населения», - считает главный полицейский области.

Важный шаг для эффективного реагирования полиции на совершённых преступления - установка в общественных местах устройств экстренного вызова помощи – кнопки «SOS». Уже девять таких устройств установлены в городах Павлодар, Экибастуз и Аксу, а также в Железинском, Щербактинском и районе Теренколь. «Благодаря модернизации работы и постоянному обновлению технической базы, нам удаётся осуществлять слаженную работу, нацеленную на единый результат – обеспечение безопасности жителей региона», - добавил Нурлан Масимов.