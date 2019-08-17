1300 литров кумыса привезли на фестиваль QymyzFest в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске прошел фестиваль кумыса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году изо всех районов области и города на праздникQymyzFest привезли 1300 литров кумыса, приготовили по 50 кг баурсаков ибарамышек, 200 кг бешбармака.

Праздник кумыса начался с конного парада-карнавала. В этомгоду помимо породистых лошадей, в нем участвовали байкеры, велосипедисты.

На Театральной площади развернулись палатки, в которых можнопопробовать разные виды кумыса. Дегустацию главного напитка праздника проводилибесплатно. Умельцы выставили изделия из кожи, костей, керамики, дерева. Все этоможно посмотреть и приобрести.

Накануне фестиваля организаторы объявляли конкурс рисунков.Детские работы выставили на конкурс. Гости QymyzFest голосовали запонравившиеся работы. Автор рисунка, набравший наибольшее количество голосов,получил подарок от организаторов.

Проводили на фестивале лотерею, главным призом которой сталалошадь.

QymyzFest проводится в регионе третий год подряд. Праздникдля региона символический – именно Северный Казахстан считается территорией,где впервые была одомашнена лошадь.