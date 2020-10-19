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    130 тысяч тенге штрафа за продажу религиозной литературы заплатит житель СКО

    19 Октября 2020, 14:07

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске Специализированный административный суд вынес приговор в отношении жителя города, который занимался реализаций книг религиозного содержания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, горожанин распространял религиозную литературу без соответствующего разрешения. За нарушение законодательства ему предстоит заплатить штраф в размере свыше 130 тысяч тенге.

    За аналогичное правонарушение к административной ответственности еще одного петропавловца, который на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил подобные аудио-, видеоматериалы.

    «Продажей литературы религиозного содержания могут заниматься только торговые точки, имеющие разрешение от местных исполнительных органов. В других случаях усматривается нарушение законодательства РК о религиозной деятельности. С начала года административную ответственность за такие нарушения понесли 11 североказахстанцев», - отметил и.о. начальника управления по противодействию экстремизму Алмаз Шитканов.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Религия Суды
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