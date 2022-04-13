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    130 тысяч граждан России находятся в Казахстане - МВД РК

    13 Апреля 2022, 13:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На данный момент в Казахстане находятся 130 тысяч граждан России. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день мы ведем ежедневный мониторинг этих процессов. Понятно, с чем это связано. Мы должны отслеживать процессы. Если говорить о статистике, сейчас в стране находятся около 130 тыс. россиян - въехало. Порядка 120 с лишним тыс. выехало. Это обычный процесс у нас каждый год. Статистика говорит о том, что это больше, чем в прошлом году, что россиян въехало и выехало из нашей страны. Однако какой-то тенденции эти цифры не показывают. Потому что в прошлые года границы были закрыты из-за пандемии и мы ограничили передвижение», - объяснил журналистам М. Кожаев в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

    Он проинформировал на примере, что в допандемийный период - в 2018-2019 годах в нашу страну въезжало россиян гораздо больше.

    «Если мы говорим сейчас о 130 тыс. человек, то в допандемийные годы количество въехавших и выехавших было более 360 тысяч человек за квартал. Я сейчас говорю вам о квартале, в том числе с 24 февраля по 11 апреля», - отметил он.

    Также по сведениям М. Кожаева, на сегодня находится в Казахстане 3481 гражданин Украины.

    Отвечая на вопросы журналистов, первый замминистра отметил, что обращений за получением политического убежища не поступало.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис МВД РК Общество
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