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    130 человек погибли в межэтнических столкновениях в Индии на границе с Мьянмой

    21 Июля 2023, 08:22

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Уже более двух месяцев продолжаются межэтнические столкновения между племенами мейтей и куки в индийском штате Манипур, на границе с Мьянмой. В мае там произошло групповое изнасилование двух женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые прокомментировал межэтнические столкновения в северо-восточном штате Манипур, которые продолжаются уже больше двух месяцев, — после того, как в соцсетях разошлось видео группового изнасилования двух женщин. Это произошло несмотря на то, что власти блокируют в штате интернет и не пускают туда журналистов.

    «Инцидент в Манипуре, о котором стало известно, — позор для любого цивилизованного общества. Я хочу заверить граждан, что виновные не останутся в стороне. Закон со всей своей мощью будет делать один шаг за другим. То, что произошло с дочерьми Манипура, никогда не может быть прощено», — заявил Нарендра Моди.

    Столкновения в Манипуре, уже практически переросшие в гражданскую войну, начались после того, как власти Индии объявили о планах дать местному индуистскому племени мейтей статус официально признанного: он гарантировал бы представителям общины долю государственных должностей и мест в учебных заведениях, а также позволил бы им покупать землю в горных районах, где живут христиане-куки. Те, в свою очередь, опасаются потерять земли своих предков.

    В начале мая противоборствующие племена сформировали военизированные отряды, которые грабят деревни и сжигают дома, несмотря на присутствие в штате индийской армии.

    С момента начала столкновений погибли не менее 130 человек.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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