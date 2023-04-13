13 женщин обвинили актера Жерара Депардье в домогательствах

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Французский сайт Mediapart опубликовал свидетельства 13 женщин, которые обвинили актера Жерара Депардье в домогательствах и сексуальном насилии. Предполагаемые жертвы действий Депардье утверждают, что актер хватал их, пытался засовывать свои руки в их нижнее белье и отпускал в их адрес непристойные замечания. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

По словам женщин, это происходило в течение последних 20 лет во время съемок кино и телефильмов, а также в общественных местах.

Адвокат Депардье заявил, что актер «официально отвергает все обвинения, которые могут подпадать под уголовное законодательство».

Два года назад французская прокуратура начала в отношении Депардье расследование по подозрению в изнасиловании молодой актрисы, которое якобы произошло в 2018 году. Эти обвинения актер также отрицает. Правоохранительные органы Франции сообщили агентству AFP, что это расследование все еще продолжается.

В расследовании Mediapart сказано, что актёр становился агрессивным, когда ему отказывали.

Многие женщины рассказали Mediapart, что такое поведение Депардье на съемках оставалось безнаказанным и даже сопровождалось смехом окружающих.

После публикации Mediapart парижская прокуратура сообщила AFP, что «пока не получала каких-либо новых жалоб» в отношении Депардье.

Жерар Депардье, которому сейчас 74 года, - один из самых знаменитых французских актеров, он снялся в более чем 180 фильмах.

Он стал символом французского кинематографа благодаря таким ролям, как Ольмо Далько в картине Бертолуччи «Двадцатый век» и Сирано де Бержерак в одноименном фильме (за последнюю он получил приз лучшего актера на Каннском кинофестивале и был номинирован на «Оскар»).

Звезда Депардье взошла в 1974 году после выхода на экраны картины режиссера Бертрана Блие «Вальсирующие». Актер сыграл роли самого разного амплуа - от классической драмы до современной комедии.