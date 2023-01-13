Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Календарь Казинформа

    13 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    13 Января 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    65 лет назад (1958) родился ОРДАБАЕВ Самат Исламович - казахстанский дипломат; Чрезвычайный и Полномочный Посланник I класса.

    Уроженец Талды-Курганской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, агрохимик (1980).

    Трудовая деятельность: аспирант, младший, старший научный сотрудник Восточного отделения Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина (1980-1990); заведующий отделом КазНИИНТИ (1990-1992); ученый-секретарь Казахской академии сельскохозяйственных наук (1992-1994); заместитель начальника управления Министерства науки и новых технологий РК (1994-1996); начальник отдела Государственного комитета РК по сотрудничеству со странами-участниками СНГ (1996); третий, второй, первый секретарь, начальник отдела, начальник управления Министерства иностранных дел РК (1998-2000); советник посольства РК в Беларуси (2000-2003); заместитель председателя Комитета по делам СНГ Министерства иностранных дел РК (2003-2004); директор департамента СНГ Министерства иностранных дел РК (2004-2005); советник посольства РК в Российской Федерации (2005-2006); заместитель председателя исполкома - исполнительного секретаря СНГ (2006-2007); советник-посланник посольства РК в Российской Федерации (2007-2013); заместитель министра иностранных дел РК (2013-2016). Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Украине (2016-2020), Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Молдова по совместительству (2017-2020).

    Награжден медалями: «Ерен еңбегi үшiн» (2013), «За вклад в создание Евразийского экономического союза» I ст.; грамотой Содружества независимых государств. Удостоен Благодарности Президента Республики Казахстан.

    52 года назад (1971) родился БЕКЖИГИТОВ Русланбек Кенесбекович - заведующий отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности Республики Казахстан.

    Окончил Военную школу им. Бауыржана Момышулы (1989); Военную инженерно-космическую академию им. А.Ф. Можайского (1994); Академию юриспруденции - Высшую школу права «Әділет» (2002).

    Трудовая деятельность: служба на различных должностях в воинских частях Военно-воздушных сил и в центральном аппарате Министерства обороны Республики Казахстан (1994-1999); ответственный работник в структурных подразделениях канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (1999-2002); сотрудник аппарата Совета безопасности Республики Казахстан (2002-2015); заведующий отделом общих вопросов безопасности СБ РК (2015-2021).

    На занимаемой должности - с мая 2022 года.

    Награжден орденом «Құрмет» (2015); 13 юбилейными и ведомственными наградами.
    История Казахстана Дата
    Новости по теме
    Новости по теме
    14 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    14 января. Календарь Казинформа «Даты. События»
    13 января. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Память Динмухамеда Кунаева почтили в Алматы
    Популярное
    1 Кайрат Тастекеев станет сенатором от Абайской области: предварительные итоги ЦИК
    2 Выборы депутатов Сената Парламента стартуют в Казахстане
    3 Шакарым Буктугутов станет сенатором от Восточно-Казахстанской области: предварительные итоги ЦИК
    4 Подведены предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента
    5 Жанна Асанова станет сенатором от Алматы: предварительные итоги ЦИК
    Новости партнеров