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13 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

13 Января 2021 08:00
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13 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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63 года назад (1958) родился ОРДАБАЕВ Самат Исламович - казахстанский дипломат; имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса.

Уроженец Талды-Курганской (ныне - Алматинской) области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, агрохимик (1980).

Трудовая деятельность: аспирант, младший, старший научный сотрудник Восточного отделения Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина (1980-1990); заведующий отделом КазНИИНТИ (1990-1992); ученый-секретарь Казахской академии сельскохозяйственных наук (1992-1994); заместитель начальника управления Министерства науки и новых технологий РК (1994-1996); начальник отдела Государственного комитета РК по сотрудничеству со странами-участниками СНГ (1996); третий, второй, первый секретарь, начальник отдела, начальник управления Министерства иностранных дел РК (1998-2000); советник посольства РК в Беларуси (2000-2003); заместитель председателя Комитета по делам СНГ Министерства иностранных дел РК (2003-2004); директор департамента СНГ Министерства иностранных дел РК (2004-2005); советник посольства РК в Российской Федерации (2005-2006); заместитель председателя исполкома - исполнительного секретаря СНГ (2006-2007); советник-посланник посольства РК в Российской Федерации (2007-2013); заместитель министра иностранных дел РК (2013-2016). Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Украине (2016-2020), Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Молдова по совместительству (2017-2020).

Награжден медалями: «Ерен еңбегi үшiн» (2013), «За вклад в создание Евразийского экономического союза» I ст.; грамотой Содружества независимых государств. Удостоен Благодарности Президента Республики Казахстан.

50 лет назад (1971) родился БЕКЖИГИТОВ Русланбек Кенесбекович - заведующий отделом общих вопросов безопасности Совета Безопасности Республики Казахстан.

Окончил Военную школу имени Б. Момышулы (1989); Военную инженерно-космическую академию имени А.Ф. Можайского (1994); Академию юриспруденции - Высшую школу права «Әділет» (2002).

Трудовая деятельность: служба на различных должностях в воинских частях Военно-воздушных сил и в Центральном аппарате Министерства обороны РК (1994-1999); ответственный работник в структурных подразделениях канцелярии Премьер-Министра РК, курировавших вопросы обороны и правопорядка (1999-2002); сотрудник аппарата Совета Безопасности РК (2002-2015).

На занимаемой должности - с июня 2015 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2015), 13 юбилейными и ведомственными наградами.


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